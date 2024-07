"Al desamor", el concierto escénico de música, danza y poemas

Este jueves en Banda Ancha, Daniel Tejada a Claudia Lepe, la reconocida cantante lírica y a Luis Melicchio, pianista. Los artistas llegaron a Canal 13 San Juan para comentar su próximo espectáculo lírico.

"Al desamor", se presentará este sábado 27 de julio, a las 20 horas en la Sala Tes y sobre la nueva creación, la cantante explicó: "Esta nueva obra de Carlos Guastavino tendrá música, danza, poesías e imágenes porque nos gusta que haya mucha arte confluyendo y desde el texto hablado de una poeta que vamos a recitar".

Luego sobre el proceso creativo la artista agregó: "En marzo del 2023 tuvimos una experiencia en donde el público fue quien recitó los poemas y, sobre el escenario la música y la danza. Ahora somos mujeres que sufrimos el desamor, leemos lo que vivimos y que la gente puede empatizas e identificarse con ellas. Queremos esconder el desamor y la vejez y ambas tienen belleza. Desde lo triste otros han escrito canciones, se han hecho esculturas, cuadras, por eso está bueno decir 'salí mejor de ahí' y eso queremos mostrar".

Acerca de la creación, Melicchio explicó: "Bajo la dirección de Claudia Lepe todo tiene un trabajo sobre una trama súper sensible. Es un amor resiliente, es una forma de sanación, como el arte que ofrece un camino para seguir viviendo y resignificar eso. La idea vino de Claudia, que me convocó, es un referente de la lírica local. Ahí comenzamos a diseñarlo, gradualmente y fue una construcción que fue tomando cuerpo en el devenir y ahora ya es un hecho".

Acerca de poder vivir del arte, Claudia dijo: "Nos encanta vivir en ese sufrimiento. Doy clases de canto y me encanta porque quiero mucho a mis alumnos. El escenario es nuestra oficina en donde no corre rieasgo nadie, solo nosotros que somos tan perfeccionistas. El arte ha sido para mi una bendición, yo era profe pero cuando descubrí que podía cantar me di cuenta que estaba llena de otros talentos. No podría hacer otra cosa y mis colegas seguro que están de acuerdo conmigo".

Luis: "El arte conlleva mucho trabajo y eso hay que decirlo. Tiene esfuerzo pero también placer. Es un momento complejo para el arte pero no por eso dejamos de gestionar cosas para que salgan y las vea el público".

Sinopsis

Al Desamor… es una propuesta interdisciplinaria, inspirada en la obra de Carlos Guastavino. Se interpretan en voz, piano y danza 8 piezas del compositor santafecino, complementadas con ilustraciones digitales proyectadas

Los artistas transitan el desamor, la pérdida, la mentira y los recuerdos dolorosos desde la lírica de León Benarós, Arturo Vázquez, Isaac Aisemberg y Hamlet Lima Quintana, magistralmente musicalizada por Guastavino y textos declamados de la poetisa chilena Karin Friedli.

Dirección: Claudia Lepe

Intérpretes:

Claudia Lepe, Cantante lírica.

Leila Rosalez, Bailarina.

Luis Melicchio, Pianista.

Jorge Moreno, Artista Plástico.

Público: Adolescentes - Adultos

Duración: 50 minutos

El Dato

"Al desamor"

Sábado 27 de julio, 20 horas

Sala Tes

Link de entradas anticipadas.