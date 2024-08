Franco Micheltorena: "Creo que me queda mejor el drama"

Comenzando la semana, en Banda Ancha el espacio cultural llegó de la mano del actor Franco Micheltorena quien, en comunicación vía zoom fue entrevistado por Romina González.

El artista, nacido en Caucete, formó parte del elenco de "Sin culpa", la nueva película dirigida y protagonizada por Valeria Bertuccelli junto a Cecilia Roth y Justina Bustos.

Franco comenzó hablando del año en que decidió dejar San Juan para desarrollar su pasión por el teatro: "En el 2021 me fui de la provincia, en plena pandemia. En ese momento, la entrada a la Universidad Nacional de las Artes, no era igual que siempre, no se sabía qué podía pasar, entonces era un 'ir a probar', no tenía la seguridad de nada, era como un casting la entrada. Yo sabía que mi objetivo era venir acá a buscar oportunidades para trabajar como actor, que es lo que me gusta, más que entrar a la facultad, pero hice un monólogo y a partir de ahí entré y desde ese momento estor en la UNA", explicó en entrevistado.

Oportunidad

Acerca de su ingreso al elenco de la película recién estrenada "Sin culpa", Micheltorena comentó: "Fue a través de un casting y no fue más que eso. En realidad no tenés mucha información y no sabés mucho qué vas a hacer, qué va a pasar, de quién es la película, vas un poco a la deriva y te vas enterando en el camino", recordó el joven.

Luego sumó: "Me enteré que estaba con Bertuccelli y fue chocante al principio, no me la esperaba y es una actriz que admiro mucho y justo que me tocara con ella fue buenísimo", aseguró Franco.

Sobre sus comienzos, el actor dijo: "Empecé de grande y no tuve mucho tiempo de ir aprendiendo y masticando el arte y cómo es el laburo. Hice todo muy rápido, entonces empecé a hacer talleres, empecé a trabajar en San Juan, hice obras, hice cosas y de todo eso, en pandemia me quise ir, hasta que tomé la decisión y me fui solo, sin referencias, salvo el empuje de algunos conocidos que me empujaron en estar en Buenos Aires. Con eso me bastó para tomar la decisión".

"Todo está muy centralizado en CABA, si bien en San Juan hay mucha cultura, es una realidad eso. Me proyecto laburando, qué y dónde no sé pero el cine independiente es lo que más me gusta y voy entrando de a poco, es a lo que apunto", comentó acerca de sus planes a futuro,

"Me causa gracia que amigos me escriban que me vieron. Sentí mucho apoyo, eso fue lindo, saber de esa gente. No sentí nada en particular al proyecto porque fue corto, fugaz", explicó Franco sobre las repercusiones que tuvo por su participación en "Sin Culpa".

"Me apasiona casi todas las áreas teatrales, el desafío del actor es todo lo que me gusta pero creo que me queda mejor el drama. El género me es indiferente, lo importante es actuar".

"Tengo pensado hacer teatro en San Juan en el verano, con dos actrices de allá. No sabemos todavía la fecha y el lugar, es una obra corta de comedia referida a Tinder llamada "It´s a Match" junto con dos sanjuaninas Florencia Montero, Rocío Martín y Camila Geringer, de Buenos Aires que es co directora. Ya la presentamos en varios ciclos acá en CABA y queremos llegar a San Juan en el verano".