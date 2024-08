Música nueva para tener en cuenta

Cada semana, las novedades musicales se multiplican alrededor del mundo y, casi finalizando agosto, se siguen sumando estrenos para todos los gustos.

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Short n’ Sweet es el esperado sexto LP de Sabrina Carpenter con el cual consolida su identidad artística. Si bien en Emails I Can’t Send (2022) la cantante de “Espresso” y “Please Please Please” ya se había alejado de la imagen de “chica Disney”, con este nuevo lanzamiento reafirma aun más su estatus de estrella. Short n’ Sweet es un disco de pop meloso y delicado, donde la interpretación de Carpenter junto a sus letras sobre relaciones cortas e intensas son las protagonistas. Escuchá Short n’ Sweet a continuación o en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

Basual – Dos

Como su título lo anticipa, Dos es el segundo álbum de estudio de Basual, el proyecto de Martín Fernández Basualdo. A lo largo de sus 8 canciones, el músico formoseño fusiona pop con una vibra estival y estética Kraut Pop, pasando por momentos de exaltación y efusividad a otros de introspección y calma. Escuchá Dos a continuación o en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

Fontaines D.C. – Romance

Romance es el nuevo álbum de estudio de Fontaines D.C. y se presenta como su disco “más ambicioso y expansivo” hasta la fecha. Compuesto por 11 canciones producidas por James Ford, el sucesor de Skinty Fia (2022) es todo menos un disco de amor romántico. Al contario, es una observación crítica y mordaz de la desidia del mundo y los tiempos modernos. Romance se trata sobre sentir algo, incluso dolor, en una realidad que invita a no sentir nada. Escuchá Romance a continuación o en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

Socorro – Exquisito como el disgusto

Exquisito como el disgusto es el nuevo disco de Socorro, una obra urgente, oscura y nerviosa que a lo largo de sus 10 canciones se adentra en lo profundo de una ciénaga lodosa y densa, socavando hasta el suelo para encontrar una salida. Psicodelia, dub y podredumbre. Escuchá Exquisito como el disgusto a continuación o en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

Spirit of the Beehive – You’ll Have to Lose Something

You’ll Have to Lose Something , el nuevo disco de Spirit of the Beehive, es una obra cristalizada por la ruptura de los miembros del grupo Rivka Ravede y Zack Schwartz. Conformada por 12 composiciones que meditan sobre el final de las relaciones y la inestabilidad/incomodidad que sigue después, el quinto LP del grupo oriundo de Filadelfia se presenta como una dedicatoria desgarradora y delicada a los vínculos que no pudieron ser. Escuchá You’ll Have to Lose Something a continuación o en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

