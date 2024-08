Florencia Carmona: "Con Los Nocheros todo ha sido muy natural"

En la mitad de la semana, el tema cultural sigue presente en Canal 13 San Juan y, más precisamente en Banda Ancha con la presencia de la artista Florencia Carmona, música de Los Nocheros .

Entrevistada por Romina González, la invitada comenzó diciendo: "Es la primera vez que nos presentamos en San Juan como músicas de Los Nocheros (NdR: junto a Ania Banchig también de la provincia). La verdad que fue distinto, tuvo ese plus de estar orgullosas en la provincia, hablar del Teatro del Bicentenario de lo hermoso que es. Hace tiempo veníamos comentando con los demás sobre eso. Las entrevistas previas en donde San Juan se súper portó, dándonos mucha rosca y que, para colmo, semanas antes vendió todas las entradas, situación que fue una sorpresa para todos", comenzó diciendo la invitada.

"Cuatro semanas antes del show, los chicos decían que estaba medio flojo San Juan y nosotros decíamos que cerca de la fecha eso iba a cambiar. La verdad que la familias son las que compraron las entradas, pero luego todo cambió y estamos re orgullosas de San Juan", aseguró.

Luego, la artista se refirió a su sensación de actuar en su provincia natal junto a la popular formación: "Teníamos con Ania más nervios que lo común, era una presión de poder estar a la altura, cubrir las expectativas de la gente querida que nos está viendo. Fue muy emocionante, tuve en varios momento que evité no conectar con la emoción de ver el teatro lleno, la gente disfrutando y a Los Nocheros súper contentos y de estar acá en San Juan".

Dejar San Juan

Sobre su llegada al staff de los músicos, la invitada recordó: "Tenía muchas ganas de experimentar algo nuevo, ya había vivido en Córdoba, volví a San Juan y siempre me quedaron las ganas de vivir afuera. Con mi pareja elegimos España con visa de estudiante. Elegimos Alicante porque también era la provincia más baja en costos. Compramos una guitarra y un equipito para salir a tocar y allá no había esos espacios. Frente a esa situación fuimos a los lugares en donde no tenían show y ofrecimos nuestro arte. Eso estuvo bastante bueno".

"Un año después recibo un llamado de Ania Banchig que me cuenta que está vacante un espacio entre los músicos de Los Nocheros. No tardé mucho en decidirlo y mandé el material para que lo evaluaran y vieran si mi voz era lo que buscaban. Me dieron el ok cuando yo todavía estaba en España y, como yo venia extrañando mucho, todo me fue llevando a volver. Cuando se me da esto comencé a vivir un duelo importante porque mi pareja se quedaba allá. Fue hacer lo mejor para ambos", recordó.

Los Nocheros

Sobre los artistas con los que trabaja, Florencia aseguró que son humildes, profesionales "nunca hacen sentir esa brecha", luego dijo: "Me tengo que acostumbrar al ritmo de la gira que es intensa".

"Los coristas somos Ania, yo y Santino un chico muy joven y que es el nieto de Mario .Nos llevamos todos re bien. Mágicamente se ha dado todo muy natural, de manera muy fluída".