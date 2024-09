Gabriel Dávila Kurbán: “El nuevo tema habla de mí, de mis primeros 21 años de vida”

Nuevamente el fin de mes sorprendió a las plataformas digitales con una novedad del músico y compositor sanjuanino Gabriel Dávila Kurbán.

En esta oportunidad y, como lo viene haciendo hace meses, lanzó una nueva canción parte de su disco “Colibrí” dedicado a la memoria de su padre Alejandro Dávila.

Ahora “Sunito (mi padre y mi bebé), se estrenó con una emotiva historia detrás de la nueva canción y, en contacto con Diario 13 San Juan, el artista comentó: “Esta canción se llama así por una conversación que tuve con mi hermana Natalia, cuando la estaba escribiendo. Yo estaba jugando con palabras o frases de cuatro sílabas terminadas en ‘ente’, escribiendo esta canción, pero sin un sentido muy claro. De repente me llama mi hermana y le conté que estaba un poco triste. Ella había sido mamá hacía poquito y me contó que contó que estaba experimentando una sensación muy fuerte de lo que era el amor incondicional como madre hacia su hija y, de repente entendía, que uno podía tratarse a sí mismo con ese nivel de amor. es decir, automaternarse o autopaternarse, de ahí el nombre de ‘mi padre y mi bebé’, es parte de la letra, sin ver quién me ve”, comenzó diciendo el entrevistado.

Luego sumó: “La palabra Sunito, era como me llamaba mi hermana cuando yo era bebé, Sunito soy yo. Ese es el origen de la canción y la escribí hace mucho tiempo, año 2010 y que me acompaña desde entonces en vivo siempre, con mucha satisfacción, me gusta cantarla y a las personas les gusta cuando la canto, esa es mi impresión”, dijo Gabriel.

Respecto de su disco Colibrí y el nuevo lanzamiento, el músico expresó: “Esta es la penúltima canción fue realizada en el piano del Auditorio Juan Victoria, fue grabada por Manu Vizcaíno. Yo canto, todo el piano y hago los coros y en la batería está Matías Inostroza y en el bajo, Marcelo Laspiur. Esta canción la grabamos hace más de un año ya y yo me tomé mi tiempo para agregar las voces y terminar de decidir algunas cosas, para presentarla ahora”.

“El video serán fotos con la letra del tema lo estoy armando con Pablo Pastor. El porqué de esta decisión responde a yo tenía en mi posesión del día antes de mi nacimiento con mi mamá embarazada preparando una comida, y una del día después de que nací en el pecho de mi mamá. Son dos imágenes muy hermosas y muy fuertes también en el contexto adecuado. Con estas fotos pensé qué tenía un montón, pero igual comencé a ver más fotos familiares, mías, que me hicieron amigos… empezar a buscar a ese Gabriel desde que nació hasta sus 21 años”.