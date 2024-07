Un homenaje con guitarras para recordar a Alejandro Dávila

En la mitad de la semana, Banda Ancha en su sección cultural, recibió a Gabriel Dávila Kurbán quien llegó a Banda Ancha para invitar a los sanjuaninos a un espectáculo imperdible en el Auditorio Juan Victoria.

"Guitarra dímelo tú", se presentará este viernes 5 de julio, a las 21.30 horas, en el reconocido centro cultural del Parque de Mayo. Por esta razón el invitado se encontró con Daniel Tejada y comentó: "Este concierto es por día del guitarrista, recordando a Eduardo Falú y, en esta ocasión el espectáculo, será dedicado a la memoria de mi papá (NdR: Alejandro Dávila) que falleció hace cinco meses atrás. Será una noche bonita con varios géneros, yo iré al piano junto con reconocidos músicos y artistas locales", comenzó diciendo el invitado.

Luego agregó: "Mi historia familiar fue una sorpresa porque nunca se me marcó el camino, pero todo estaba como dicho. Somos cuatro hermanos en una casa de músicos, artistas y docentes en donde nunca nos dijeron que estudiáramos música. Con mi hermano Santiago tuvimos un click escuchando a John Lennon, una colección de éxitos solitas y, nuestros padres, nos contaron acerca de Los Beatles y comenzamos a buscar discos sobre la banda. Teníamos 6 y 8 años".

"Nuestra intención de hacer música fue a partir de lo que nos hacía feliz. Todo comenzó de oído, fuimos bastante autodidactas. Un día mi papá llegó con un cancionero, me enseñó lo básico y ahí empezó todo. Un día llegó una batería y una guitarra. Luego me enamoré de la música y comencé a estudiar composición, piano y, a partir de ahí, se fue armando mi historia. Hoy me considero compositor, fue lo primero que hice", reconoció Dávila Kurbán.

Al final de la entrevista, el artista reconoció la importancia de la música en su vida: "Fue un camino personal, asistido y bendecido por mi entorno personal. Conozco casos de familias que resistieron al deseo de hijos y fue todo más difícil. La música es la experiencia de la experiencia humana, el arte nos define, permite expresar, nos acompaña a donde ninguna otra cosa llega. La música tiene efecto sobre nuestra materia, sobre las emociones. Y el Auditorio Juan Victoria es el lugar para vivir esa experiencia".