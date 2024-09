En el Día del Maestro, Charly García publica su nuevo disco

Este miércoles, 11 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Maestro en Argentina, Charly García publica su nuevo disco, La lógica del escorpión, su primer álbum en siete años.

Las 13 canciones de la placa que tuvo idas, vueltas y postergaciones, se conocerán a las 21 en todas las plataformas digitales, según se informó.

Dos semanas atrás, hubo una escucha del disco de la que participaron amistades, familiares, personalidades y la prensa. En ese encuentro, trascendieron detalles del álbum que unas 7.000 personas podrán escuchar antes: quienes hayan compraron el vinilo en la preventa. Luego, se lanzará una edición más económica en vinilo y en compact disc.

La lógica del escorpión se grabó entre 2020 y 2022, aunque Charly continuó con la intervención de las canciones hacia el final de la pandemia, acompañado de Guillermo Vega, su asistente personal.

“Grababa durante la tarde y la noche, bajo el control técnico de Matías Sznaider, un joven ingeniero de sonido que reclutó en los shows de la serie La Torre de Tesla”, detalla Clarín.

En octubre de 2020, poco después de participar en la grabación de Pettinato Plays García, comenzó a registrar guitarras, bajos, pianos y teclados junto a Sznaider.

Los músicos que participaron del disco son el baterista Fernando Samalea, las vocalistas Rosario Ortega e Hilda Lizarazu, el guitarrista Fernando Kabusacki y los miembros de The Prostitution: Toño Silva y Kiuge Hayashida. A esta lista se sumaron, en carácter de invitados, David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez.

Las 13 canciones de La lógica del escorpión son “Rompela”, “Yo ya sé”, “El club de los 27”, “La medicina N° 9”, “Te recuerdo invierno” (viene de los tiempos de Sui Generis), “Autofemicidio” y “América” (una versión de “I'm afraid of Americans”, de David Bowie”.

El lado B comienza con “Juan Represión (también de Sui Generis), “Estrellas al caer (con la melodía de “Chipi Chipi”), “La pelícana y el androide” (con la voz de Luis Alberto Spinetta) “Watching the Wheels” (un cover de John Lennon), “La lógica del escorpión” y “Rock and Roll Star” (versión de “So You Want To Be a Rock’n Roll Star, de The Byrds).