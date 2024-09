Si sos fans de Stranger Things, mirá estas historias

Es sabido que desde el lanzamiento de Stranger Things en Netflix, los fanáticos comenzaron a multiplicarse en todos los rincones del mundo.

Los personajes interpretados por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin conquistaron a los suscriptores de la plataforma de la N y así surgió una locura que siguió creciendo a medida que se presentaban las nuevas temporadas.

En esta nota, se presentan historias con temática parecida o similar para bajar la ansiedad en la espera por más capítulos a cargo de los hermanos Matt y Ross Duffer.

Twin Peaks (1990-1991)

“¿Quién mató a Laura Palmer?” es la pregunta que nace en el primer episodio de la serie. Una cosa es segura: nadie parece ser inocente en el pequeño pueblo de Twin Peaks. Dejémosle esa incógnita al agente del FBI Dale Cooper y a su gran adicción a la cafeína, mientras nos sumergimos en la locura cinematográfica de David Lynch.

Taken (2002)

Esta miniserie, producida por Steven Spielberg, dibuja la línea de tiempo de las conspiraciones alienígenas. ¿Qué más podemos esperar del genio detrás de E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Super 8?.

Freaks and Geeks (1999-2000)

No habrá telekinesis ni secuestros sobrenaturales, pero Freaks and Geeks tiene lo justo y necesario para enamorar a un fan de Stranger Things: sobreexplotación de los años ochenta, nenes muy peculiares y una espectacular banda sonora. Freaks and Geeks trata sobre dos grupos de estudiantes (los raros y los nerds) en un instituto entre los años 1980 y 1981. Esta comedia, la cual cuenta con tan solo 18 capítulos, dio a luz a varias caras conocidas como James Franco, Seth Rogen y Jason Segel, entre otros. Led Zeppelin, Queen, David Bowie y Cream son algunos de los nombres que suenan en esta serie. Asimismo, Michael Andrews (Donnie Darko) es el encargado de componer los temas originales.

Fuente: IndieHoy