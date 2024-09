Taylor Swift y Post Malone brillaron en los MTV Video Music Awards

Como era previsible, Taylor Swift junto a Post Malone fueron una de las parejas más aclamadas en la noche de los MTV Video Music Awards 2024 que se celebraron este miércoles 11 en el UBS Arena de Nueva York.

Este es el regreso de uno de los eventos más esperados del año en la industria musical y en donde las estrellas se muestran con sus outfits más impresionantes.

Tal como suele suceder, Taylor Swift lideraba las nominaciones con un total de 12, seguida por Post Malone con 11, y Eminem con ocho. Este año, Megan Thee Stallion tomó el rol de anfitriona principal de la gala, mientras que Eminem tuvo el rol de abrir la ceremonia tras el éxito de su último álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grace), informó Infobae.

En esta edición, Katy Perry fue condecorada con el Video Vanguard Award y ofreció una actuación especial para conmemorar su trayectoria musical.

Swift ha hecho historia al alzarse con el premio al mejor videoclip, el más destacado, por quinta vez; también repitió como artista del año y mejor artista pop; y sumó los títulos de mejor colaboración, canción del verano, dirección y edición, en total recogió siete de las doce candidaturas a las que estaba nominada.

Estos son todos los ganadores

Video del año

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Billie Eilish – Lunch

Doja Cat – Paint the town red

Eminem – Houdini

SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight [GANADORA]

Artista del año

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift [GANADORA]

Canción del año

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso [GANADORA]

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Mejor artista revelación

Benson Boone

Chappell Roan [GANADORA]

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy nada

Tyla

Presentación del año

Agosto de 2023: Kaliii – Area Codes

Septiembre de 2023: GloRilla – Lick or Sum

Octubre de 2023: Benson Boone – In the Stars

Noviembre de 2023: Coco Jones – ICU

Diciembre de 2023: Victoria Monét – On My Mama

Enero de 2024: Jessie Murph – Wild Ones

Febrero de 2024: Teddy Swims – Lose Control

Marzo de 2024: Chappell Roan – Red Wine Supernova

Abril de 2024: Flyana Boss – Yeaaa

Mayo de 2024: Laufey – Goddess

Junio de 2024: Le Sserafim – Easy

Julio de 2024: The Warning – Automatic Sun

Mejor colaboración

Drake con Sexyy Red y SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight [GANADOR]

Mejor artista pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift [GANADORA]

Mejor canción de hip hop

Drake ft. Sexyy Red y SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini [GANADOR]

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – Fukumean

Megan Thee Stallion – BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti – FE!N

Mejor canción de R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze [GANADORA]

Tyla – Water

Usher, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama

Mejor canción alternativa

Benson Boone – Beautiful Things [GANADOR]

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)

Mejor canción rock

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human [GANADOR]

U2 – Atomic City

Mejor canción latina

Anitta – Mil veces [GANADORA]

Bad Bunny – Monaco

Karol G – Mi ex tenía razón

Myke Towers – Lala

Peso pluma & Anitta – Bellakeo

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Shakira & Cardi B – Puntería

Mejor canción de afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido y Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water [GANADORA]

Usher, Pheelz – Ruin

Mejor Grupo

*NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT DREAM

NewJeans

SEVENTEEN [GANADOR]

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots

Mejor canción de K-Pop

Jung Kook ft. Latto – Seven

Lisa – Rockstar [GANADORA]

NCT Dream – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – Lalalala

Tomorrow X Together – Deja vu

Mejor video para el bien

Alexander Stewart – If You Only Knew

Billie Eilish – What Was I Made For (De la película Barbie) [GANADORA]

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

Raye – Genesis

Tyler Childers – In Your Love

Mejor dirección

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Dirigida por Christian Breslauer

Bleachers – Tiny Moves – Dirigida por Alex Lockett y Margaret Qualley

Eminem – Houdini – Dirigida por Rich Lee

Megan Thee Stallion – BOA – Dirigida por Daniel Iglesias Jr.

Sabrina Carpenter – Please Please Please – Dirigida por Bardia Zeinali

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Dirigida por Taylor Swift [GANADORA]

Mejor cinematografía

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Cinematografía de Anatol Trofimov [GANADOR]

Charli XCX – Von Dutch – Cinematografía de Jeff Bierman

Dua Lipa – Illusion – Cinematografía de Nikita Kuzmenko

Olivia Rodrigo – Obsessed – Cinematografía de Marz Miller

Rauw Alejandro – Touching the Sky – Cinematografía de Camilo Monsalve

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Cinematografía de Rodrigo Prieto

Mejor edición

Anitta – Mil Veces – Edición de Nick Yumul

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Edición de Luis Caraza Peimbert

Eminem – Houdini – Edición de David Checel

Lisa – Rockstar – Edición de Nik Kohler

Sabrina Carpenter – Espresso – Edición de Jai Shukla

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Edición de Chancler Haynes [GANADOR]

Mejor coreografía

Bleachers – Tiny Moves – Coreografía de Margaret Qualley

Dua Lipa – Houdini – Coreografía de Charm La’Donna [GANADORA]

Lisa – Rockstar – Coreografía de Sean Bankhead

Rauw Alejandro – Touching the Sky – Coreografía de Felix ‘Fefe’ Burgos

Tate McRae – Greedy – Coreografía de Sean Bankhead

Troye Sivan – Rush – Coreografía de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – The Boy is Mine – Efectos visuales de Digital Axis

Eminem – Houdini – Efectos visuales de Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post [GANADOR]

Justin Timberlake – Selfish – Efectos visuales de Candice Dragonas

Megan Thee Stallion – BOA – Efectos visuales de Mathematic

Olivia Rodrigo – Get Him Back! – Efectos visuales de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin Johnson

Taylor Swift con Post Malone – Fortnight – Efectos visuales de Parliament

Mejor dirección artística

Charli XCX – 360 – Dirección artística de Grace Surnow

Lisa – Rockstar – Dirección artística de Pongsan Thawatwichian

Megan Thee Stallion – BOA – Dirección artística de Brittany Porter [GANADORA]

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right? – Dirección artística de Nicholas des Jardins

Sabrina Carpenter – Please Please Please – Dirección artística de Nicholas des Jardins

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Dirección artística de Ethan Tobman

Song of Summer

Ariana Grande — we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone — Beautiful Things

Billie Eilish — BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan — Good Luck, Babe!

Charli XCX & Billie Eilish — Guess featuring Billie Eilish

Eminem — Houdini

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar — Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion — Wanna Be

Hozier — Too Sweet

Kendrick Lamar — Not Like Us

Post Malone feat. Morgan Wallen — I Had Some Help

Sabrina Carpenter — Please Please Please

Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)

SZA — Saturn

Taylor Swift feat. Post Malone — Fortnight [GANADOR]

Tommy Richman — MILLION DOLLAR BABY

VMAs Most Iconic Performance

Beyonce — Love On Top

Eminem — The Real Slim Shady / The Way I Am

Katy Perry — Roar [GANADOR]

Lady Gaga — Paparazzi

Madonna — Like A Virgin

Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Missy Elliott — Like A Virgin / Hollywood

Taylor Swift — You Belong With Me