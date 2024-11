Andrés Cantos: "El tiempo es lo más valioso que hay."

Comenzando la semana, Banda Ancha tuvo su espacio cultural de la mano de un reconocido artista que, esta semana, dará un show imperdible.

Andrés Cantos llegó a los estudios de Canal 13 San Juan para contar sobre su espectáculo “Los sueños se trabajan” el próximo miércoles 13 de noviembre en la sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Recibido por Romina González, el artista comentó: “Estoy muy contento porque, cuando hay muchas cosas, es porque se está haciendo bien. Todo comenzó en la Fiesta Nacional del Sol y fue una experiencia que se la deseo a cualquier artista, experimentar ese sentimiento al cantar la Estrella de los Andes, fueron versiones distintas, con distintas cantantes y la gente lo puedo apreciar. Muy feliz por eso y me gusta ir avanzando y concretando mis cosas”.

“Ahora el 13 se viene mi concierto que me tiene feliz, atareado, con sentimientos nuevos porque es mi primera vez que hago un teatro. El nombre de mi show ‘Los sueños se trabajan’, nació de un desborde emocional que tuve en mi participación en La Voz Argentina, porque yo veía que de verdad se me pasaba el tren cuando en los knockouts perdía y luego, te das cuenta de que puede volver ese tren, podes subirte la cantidad de veces que quieras cuando te lo propongas, estuvo buenísimo, me robo Lali, Ricky, Soledad, todos querían mi voz y, mientras caminaba al escenario otra vez, me iba dando cuenta que daba pasos firmes, que estaba con los pies sobre la tierra y me dije ‘yo me merezco esto’, yo trabajé muchísimo tiempo por esto, me lo merezco. Por eso lo de que los sueños se trabajan, llegar al reality, frente a muchísima gente que lo ve”, recordó el invitado de su paso por el programa de Telefe.

“La gente critica, dice y no le molesta si te hieren. Cada uno es responsable de perseguir su sueño, uno es responsable de concretar lo que quiere. Si uno anda bien a nivel personal y sos constante, seguro que te va a ir bien. Soy muy positivo, porque la vida sigue y no nos espera, tenemos que ser consiente de que somos esto, el tiempo es lo más valioso que hay”, aseguró Cantos.

“En estos dos años ocurrieron cosas maravillosas, sacamos nuevas canciones, videos y se ha formado un grupo de trabajo y está bueno que la gente sepa de todos los que trabajan detrás del telón. Yo le agradezco a cada chico que está predispuesto para cumplir mi sueño y ellos tienen su lugar, está bueno que puedan experimentarlo”, comentó el artista sanjuanino.

Para cerrar Andrés Cantos aseguró: “Es mi primer espectáculo, me tardé bastante porque no es nada fácil sobre todo si te lanzas en la faceta de cantautor, es un doble riesgo y me gusta. También con esto encuentro mi identidad como artista y darme cuenta que podía cantar cualquier género. Va a ser un hermoso concierto porque vamos a grabar el disco en vivo y, lo natural de las obras se va a sentir… errores, gritos, aplausos, lo orgánico".

El Dato

Andrés Cantos “Los sueños se trabajan”

Miércoles 13 de noviembre, 21.30 horas

Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario

Link de entradas anticipadas