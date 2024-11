Tras afrontar una larga enfermedad, este jueves falleció Andrés “Lata” de Lara, un reconocido músico de la provincia. Uno de los que supieron recorrer escenarios de la provincia y el país con él lo recordó sentidamente. En conversación con Diario 13, Luis “Chichón” Hernández, quien fue vocalista de la banda La Gente, en la que “El Lata” supo brillar en la batería, rememoró aquellos años compartidos y compartió anécdotas.

“Chichón” comenzó por recordarlo como “un tipo muy sensible”. Su compañero de banda en los 80’ comentó que era un gran compositor de canciones, de las cuales pocas se conocieron porque él elegía revelárselas solo a ciertas personas. “Espero que su esposa difunda sus canciones, porque son muy lindas”, contó.

Hernández describió a su amigo como una persona cauta para tomar obligaciones y por sobre todo un apasionado de la música. “Era un gran baterista, uno de los mejores llevando el tempo, uno que nunca se adelantaba o atrasaba”, definió.

El vocalista de La Gente contó que “El Lata” era “un tipo humilde, alguien que a pesar de que su familia tenía un buen pasar nunca le hizo asco al trabajo. Un buen amigo, muy cariñoso con sus amigos”.

“En los últimos tiempos tuve la suerte de tener largas charlas con él”, reveló “Chichón” sobre las últimas veces que compartió con el experimentado baterista. “Andrés sabía que esto iba a venir, lo tenía claro”, contó.

Dos anécdotas tocando con La Gente

La primera de las anécdotas con las que Hernández decidió recordar a su amigo de tantos escenarios tuvo lugar en una discoteca de un pueblo de Córdoba, antes de la mítica presentación que la banda dio en el Chateau Rock. “Me acuerdo que pasaban los temas y el público al final de cada uno no nos aplaudía. Inclusive cuando terminó el show no nos aplaudieron y Andrés se bajó muy bajoneado. Entonces nos fuimos a tomar unos tragos a la barra y el dueño se nos acercó y nos dijo que le habíamos encantado al público, nosotros nos mirábamos y no entendíamos nada, pero él nos explicó que así eran los que iba a ese boliche”.

La otra vivencia que quedó marcada en “Chichón” junto a su amigo fue en la gran presentación que la banda sanjuanina dio en la edición 87’ del Chateau Rock, en donde fueron elegidos banda revelación. “En los días previos la tensión y presión por tocar en un escenario como ese, era mucha para todos los de la banda. Cuando por fin llegó el día y tocamos, al bajarnos del escenario Andrés se bajó uno segundos después que yo y desde abajo lo veo que baja las escaleras llorando, seguramente descargando toda esa presión que teníamos, seguramente feliz porque habíamos cumplido. En ese toque o nos recibíamos de banda de rock o no sé, ja”