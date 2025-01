Lautaro Ortiz: "Voy a estar en las peñas callejeras de Cosquín"

Este viernes, en el espacio cultural de “Buen día, día”, Ricardo Rodríguez se comunicó con el joven artista Lautaro Ortiz.

En la charla, en el estudio de Canal 13, el joven intérprete comentó: “En mis comienzos tuve muchos profesores de guitarra pero el principal fue mi hermano que, a través de él pude aprender las cosas más básicas y de ahí me fui desenvolviendo con diferentes profes de 9 de Julio”, expresó el invitado.

“Hago folclore y por ahí reversionamos algunos otros géneros pero siempre vinculado al folclore. Gané el concurso de intérprete en ‘La Ventana’, con dos canciones, una chacarera ‘Corazón vagabundo’ y, la otra canción la hicimos estilo chamamé ‘Te he prometido’ de Leo Dan”, explicó el joven.

“Por el momento no compongo canciones pero tengo algo que aún no saque. Estoy en contacto con un profe que me está ayudando un poco, estoy en proceso, por así decirlo. Me gusta muchísimo la música así que ojalá pudiera vivir de ella, tengo pensado estudiar el profesorado universitario de música”.

Con respecto a las próximas presentaciones, el invitado contó: “En febrero vamos a participar de las peñas callejeras de Cosquín, eso sería la primera fecha del 2 de febrero. Estoy muy contenta con esto”.

El encuentro también tuvo un momento de música y talento del músico de tan solo 19 años de edad. De esta manera, la mañana del 13 se llenó colmó de folclore en el comienzo del fin de semana.