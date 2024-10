Lil Mow presentó "Calor Hegemónico", su nueva y esperada canción

Esta semana, los fanáticos de Lil Mow festejaron un nuevo lanzamiento del talento artista local. Se trata de “Calor Hegemónico” que debutó en las plataformas digitales y está disponible desde el pasado 17 de octubre.

Esta nueva canción de género trap, tiene variaciones de flow y versos que buscan conectar con el público. “A pedido de su comunidad, Lil Mow se esfuerza con cada nuevo single en mejorar su sonido, llevándolo a otro nivel”, detallaron en un comunicado sobre la novedad.

Por si esto fuera poco, el estreno llegó acompañado de un video clip que contó con la dirección de Gabriel Montenegro y la producción musical en manos de Mindz & Question.

Feliz con la novedad, el artista se refirió a su nuevo single y expresó: “San Juan, mi tierra de origen, es la más caliente del país, con temperaturas exorbitantes. Tal es así que la llaman la ‘Ciudad del Calor´.La canción hace referencia al sol usado como energía de inspiración para alcanzar las metas más altas, ya que somos gente del fuego. Busco con la canción darle un sentido de pertenecía a la audiencia, sean o no sanjuaninos. Aquel que la reproduzca encontrará melodías inspiradoras, un beat con vibraciones altas, y una letra que insita a perseverar en los sueños. De esta forma influir a otras personas a cumplir los suyos, Calor hegemónico (calor supremo o máximo) es la voz del fuego que repite todo el tiempo. No hay excusas, no hay impedimentos ’se va a tener que poder'. Espero que esta canción los acompañe todos los días alentando a que no se rindan. ¡Vamos a lograrlo!”.

