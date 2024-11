Marcos Garcés: "Hacer teatro es un vicio que no podes dejar"

Este lunes, la Teatrina de San Juan, en su edición 2024 bajó el telón y coronó como mejor obra a "Nunca más mamá te vayas" dirigida y protagonizada por Marcos Garcés.

Invitado a los estudios de Canal 13 San Juan. el actor se mostró feliz por el resultado conseguido y, en una charla con Romina González comentó: “El proceso de esta obra arrancó el año pasado porque tenía muchas ganas de actuar; hago teatro desde el 2019 y nunca pude estar en escena, siempre hice muestras de teatro de talleres. Estuve haciendo un reemplazo en una obra de Lanotannegra y, al momento de reestrenar se bajó la obra. Nunca pude actuar y estaba con muchas ganas de hacerlo”, comenzó diciendo el invitado.

Luego Marcos recordó: “Me quedé con la pica y ahí, empecé a trabajar, invité a Paula Baigorrí de La Rioja para que me dirija y nos pusimos a trabajar en conjunto y ahí se dio todo. Estrenamos en junio y presentamos la obra. El teatro tiene para mi algo que no pasa con otras artes, ni con nada, la experiencia transformadora de hacer, de ir al teatro, es como un vicio que no podes de dejar de hacerlo, quiero más, quiero más”.

La obra ganadora

El invitado se refirió a la obra que lo dejó en el primer puesto de la Fiesta Provincial del Teatro: “Como casi todo en el teatro habla del amor y la muerte, hacía tiempo que estaba con la idea de trabajar sobre el vínculo de madre e hijo que me parece interesante en mi experiencia y de amigas que son madres, cómo ese vínculo después nos forma a la hora de vincularnos en la vida en general. Son las maneras de morirnos cuando uno se enamora o ama, que siempre tiende a morir de alguna manera, cíclicamente. Es un tema muy difícil de no identificarse, nos pasa a todos”, expresó Garcés.

Espacio intimista

También, el actor cuenta con un espacio “El Invernadero”, destinado al arte en donde estrenó su producción: “La decisión de hacer el espacio fue porque cuando empezamos a ensayar, de repente los costos de las salas eran complicados de costear y pensamos en hacer un espacio. Pintamos la sala, creamos artefactos lumínicos con latas, todo muy artesanal y tiene algo que le da una característica de intimidad con el público, al ser pocos, al estar tan cerca, una especie de útero que le viene muy bien a la obra”.

Críticas

La obra "Nunca más mamá te vayas" ha tenido buenas críticas según el artista en distintos escenarios fuera de San Juan y en la Teatrina se quedó con el primer lugar de acuerdo a la decisión del jurado: “Participar de la Fiesta Provincial, para mí estuvo muy bien, había muchos elencos y obras. Estoy muy agradecido a la comunidad teatral sanjuanina, he recibido mucho amor y siento que ha sido una alegría compartida, la gente estaba contenta, me dio manso cariño, eso fue el triunfo” ,expresó Marcos Garcés.

Sin fecha ni lugar aún definido, este producto local, representará a San Juan en la Fiesta Nacional del Teatro. Además de obtener el primer puesto, obtuvo otros reconocimientos: “La obra también consiguió una mención a la actuación destacada, al diseño lumínico para Tachi Sáez”.

Mirando a futuro, Marcos dijo: “Tengo muchas expectativas con respecto a la obra, siendo cauto pero la idea es viajar, moverla por eso tiene un formato muy móvil, soy yo en escena y me puedo trasladar. Quisiera ver la obra en todas partes, donde me inviten voy”, cerró el actor en su visita a Canal 13 san Juan.