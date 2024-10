Songs Of A Lost World: el próximo álbum de The Cure

En los últimos días, la banda The Cure realizó el anuncio más esperado por sus fanáticos. La formación liderada por Robert Smith confirmó el título y la fecha del lanzamiento del nuevo álbum.

A través de sus redes sociales, algunos fanáticos han compartido fotografías de las postales negras con el título Songs Of A Lost World en letras dispersas —nombre que el líder ya había adelantado.

En la parte inferior de las misteriosas postales aparece la fecha 1/11/24 en números romanos, lo que sugiere que el esperado álbum llegará el 1 de noviembre.

La agrupación, que no ha lanzado un álbum nuevo desde 4:13 Dream en 2008, ha estado insinuando Songs Of A Lost World durante varios años, con Smith revelando el título en 2022, año que se planeaba lanzar el material. Desde entonces, la banda se embarcó en su gira Shows Of A Lost World, donde debutaron sus primeras canciones nuevas en casi 15 años, informó la revista Rolling Stones.

La noticia llega antes del lanzamiento de un vinilo que incluirá grabaciones en vivo de dos nuevas canciones de la banda para la organización benéfica ambiental de Brian Eno, Earth Percent.

Lanzado a través de Naked Record Club, una discográfica que publica ediciones limitadas en vinilo sostenible, The Cure – Novembre: Live in France 2022 es un sencillo de 12” Eco-Vinyl con doble cara A que presenta ‘And Nothing Is Forever’ y ‘I Can Never Say Goodbye’, grabados durante la etapa francesa de su gira.

Aunque la banda aún no ha compartido la lista completa de canciones, The Cure también debutó ‘Alone’ y ‘Endsong’ a lo largo de su tour.