Tras 30 años, se reúnen 4 Non Blondes

Después de tres décadas fuera de la escena musical internacional, la icónica banda 4 Non Blondes se prepara para un esperado regreso a los escenarios.

La cita será en el festival BottleRock Napa Valley 2025, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo y contará también con la participación de artistas como Green Day, Justin Timberlake y Noah Kahan.

El regreso del grupo, conocido por éxitos como What’s Up?, fue impulsado por su emblemática vocalista, Linda Perry, quien lideró los esfuerzos para reunir a sus excompañeros.

En una entrevista reciente en The Allison Hagendorf Show, Perry compartió que la idea de revivir a la banda había estado rondando su mente desde hace tiempo.

"He estado transmitiendo esa energía para que esto suceda", confesó Perry, quien señaló que 2025 era el momento adecuado para retomar el proyecto. Según explicó, todo comenzó con una invitación para participar en el festival BottleRock. "Sabía que esto iba a pasar", afirmó. Aunque no había mantenido contacto regular con los demás integrantes desde la disolución del grupo en 1994, Perry decidió llamarlos para conocer su opinión. La respuesta fue unánime: todos estaban emocionados y dispuestos a regresar.

Además del reencuentro en el escenario, Perry reveló un dato que sorprendió a los fanáticos: existe un segundo álbum de 4 Non Blondes que nunca fue lanzado. Este disco habría sido la continuación de su exitoso debut, Bigger, Better, Faster, More! (1992). "Hay un segundo disco de 4 Non Blondes que fue grabado. Lo dejaré ahí", comentó con humor. Sin embargo, Perry confesó que las dificultades emocionales que enfrentó en ese entonces la llevaron a abandonar la banda. "Mi corazón no pudo con ello. Estaba en un lugar realmente malo porque mis sentimientos se lastimaban con mucha facilidad", explicó.

El regreso de 4 Non Blondes marca un hito para los seguidores de la banda, quienes esperaron 30 años para volver a verlos juntos. Su presentación en BottleRock promete ser uno de los momentos más destacados del festival.