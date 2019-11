Mirá que equipos sanjuaninos se aseguraron estar en la Copa Argentina 2020

San Martín y Peñarol son los dos equipos sanjuaninos que tienen asegurada su participación en la Copa Argentina 2020. El bohemio fue el primero en sacar pasaje y este fin de semana el que lo logró fue San Martín. Lo que sí el camino para estos dos equipos en la Copa Argentina será distinto. Es que Peñarol deberá jugar una fase preliminar con otro equipo de la misma categoría, podría se Desamparados si clasifica, para recién ahí entrar al cuadro grande de la competición que inicia por los 32vos de final. En cambio el Verdinegro la tiene un poco más fácil porque directamente ingresa a los 32vos de final.

Si bien apenas se esta llegando a mitad de los torneos, porque ya se sabe que San Martín y Peñarol están clasificados. Bueno esto fue resuelto por el Consejo Federal que administra el Federal A y por la AFA que hace lo propio con la Primera Nacional y categorías metropolitanas de ascenso. Ambos entes dispusieron que se tomara como referencia la primera ronda de cada torneo para definir los clasificados ya que la Copa Argentina se juega a contra calendario de los torneos. Para la Primera Nacional clasificarán los primeros siete de cada zona, San Martín a una fecha de completar la primera etapa del grupo ya se aseguró estar entre los primeros siete por eso está clasificado. Para los equipos del Federal A clasificarán 13 equipos de cada zona compuesta por 15 y a falta de una fecha por más que pierda Peñarol no corre peligro su clasificación al menos a la fase preliminar.

Con respecto a Desamparados actualmente estaría logrando meterse en la fase preliminar de la Copa Argentina pero todavía no esta asegurada su clasificación. Es que a falta de dos fechas, es decir seis puntos en juego, el Puyutano todavía no ha podido alejarse de los dos últimos puestos. Actualmente Desamparados está en el puesto 12 con 12 puntos, a tres puntos de Olimpo que ocupa el puesto 14 del grupo y que es el primero de los dos que no clasifica, el otro es Juventud de San Luis en el puesto 15 también con 9 puntos. Lo increible es que el próximo fin de semana Desamparados visitará a Olimpo en Bahía Blanca, partido crucial para escapar de la zona baja de la tabla y además porque no para el Víbora asegurarse jugar la Copa Argentina 2020.