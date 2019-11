Copa América 2020: “San Juan está firme como sede”

Luego de algunos rumores sobre las sedes de la Copa América 2020 que dejaban al Estadio del Bicentenario en duda para el torneo continental, el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, despejó todas las dudas.

“Seguimos en carrera, le damos tranquilidad a la gente. En los estadios hay mejoras continuas que siempre hay que hacer, pero son ínfimas. Tampoco hay un reclamo formal de ninguna de estas situaciones, asique estamos los sanjuaninos esperanzados de tener la Copa América y a la Argentina en la provincia”, manifestó el funcionario.

Según Chica, “no hay ninguna objeción oficial con respecto al estadio y su capacidad. Nosotros históricamente hemos discutido la voz popular de los grandes hechos y la capacidad siempre era un tema a resolver. No en este caso, la capacidad no es un problema. Lo hizo un medio a nivel nacional pero nosotros no podemos estar tomando algunos comentarios si no tenemos alguna situación formal de AFA o CONMEBOL”.

“A partir del día martes de la semana que viene, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tiene una reunión en CONMEBOL, donde definirán las sedes. Si hay alguna objeción por el estadio del Bicentenario, la sabremos a partir de ese día”, aseguró el secretario.

Chica, comentó que habló telefónicamente con Chiqui Tapia acerca de los rumores, y “me dio la tranquilidad, pero tampoco había algo oficial de la CONMEBOL ni de ningún ente. Solo es un rumor periodístico”.