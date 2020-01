Conocé cual será el último partido del 2019 y el primero del 2020

Al 2019 le quedan solo horas para terminar pero eso no quiere decir que el fútbol en el planeta este parado totalmente. Si bien por tradición en Argentina y en toda América el fútbol no se juega para las fechas festivas de fin de año, hay otros deportes como el fútbol americano o el basquet de la NBA, que al contrario utiliza estas fechas para lograr llevar más público a las canchas. Pero a continuación te vamos a contar como es que se programaron los partidos para el 31 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020.

Comenzamos por África del este, recostada sobre el océano Atlántico, al norte del continente negro está Mauritania que para el último día del año programó dos partidos por la fecha 12 de la Ligue 1, equivalente a la Superliga en Argentina, el primero se jugará a las 18, hora de Mauritania, 13 hora Argentina, entre SNIM ante Ksar. Mientras que el último partido del año comenzará a las 19 hora de Mauritania, 14 horas local entre Police y Medine. Los cuatro equipos deambulan por mitad de tabla, veremos si los hinchas dejan sus casas a horas de cambiar de año por ir a ver un partido de fútbol. El 1 d enero tabién habrán partidos en la Primera División de Mauritania.

Pero en el mismo continente solo que al oeste está Sudán, que también tiene el mismo uso horario y programó para su liga, la Premier League, un partido para este 31 de diciembre a las 19 hora local, 14 hora Argentina, entre Alamal Atbara ante Hilal El-Fasher, partido que promete porque el Alamal de conseguir el triunfo escalaría a la segunda posición del campeonato liderado por Al-Merreikh. Sin dudas que el invierno en aquella zona hace que se deban aprovechar estos días para no cargar el calendario de partidos cerca del verano, estación que actualmente disfrutamos en el hemisferio sur y que obliga a parar por las altas temperaturas. Aunque justamente si se demora el partido muchos hinchas preferirán quedarse en la cancha a festejar el nuevo año.

Con respecto al primer partido del año, hay que viajar hasta Asía, más precisamente a Japón. Porque en el estadio de Yokohama, estadio que vio a Boca campeón del mundo por última vez ante Milan, se jugará el 1 de enero la final de la Copa del Emperador, algo así como la Copa Argentina que ganó River este año. El partido comenzará 14.35 hora local, es decir 2.35 de la madrugada Argentina. Los equipos que se enfrentarán son el Kashima Antlers ante el Kobe. El primero es un equipo conocido por los hinchas de River porque a este equipo japones goleó 4-0 por el tercer puesto del mundial de clubes 2018. Mientras que en el Kobe juega el gran jugador español, campeón del mundo y compañero de equipo de Messi en Barcelona, Andres Iniesta. El partido es prometedor y sobre todo si es el primero del año. Con el paso de las horas seguirán habiendo partidos, hasta de la Liga Inglesa inclusive.