San Martín salió a "repudiar" a sus jugadoras

A horas de viralizarse el meme de las jugadoras de San Martín en la que se autoproclaman "violadoras" en referencia a la canción de origen chilena "un violador en tu camino", el club salió a "repudiar" el acto. Lo que no se observa en el comunicado es una sanción de la institución al equipo, o una jugadora en particular. Pero si desde la institución se comprometen a "trabajar para que estas lamentables acciones no vuelvan a repetirse".

El comunicado por parte de San Martín fue expuestos en sus redes sociales, donde algunos hinchas también repudiaron el hecho y otros simplemente hablaron del "floclore" del fútbol. Lo que es real que se tocó un tema tan sencible como es el abuso a una mujer y San Martín entendió que no es correcto. Por su parte Palermo, no realizó ninguna publicación al respecto.

Cabe recordar que este viernes a raíz de una semifinal de un campeonato amistoso entre San Martín y Palermo que no se jugó comenzó a circular el meme. De ahí en más el constante repudio que generó en redes sociales obligó al Club de Concepción a tener que pedir disculpas. Por último tampoco se ha expedido hasta el momento de la Liga Sanjuanina de Fútbol al respecto.