El fútbol metegol llegó a San Juan

Durante la jornada del lunes las canchas de fútbol 5 volvieron a la actividad en la provincia de San Juan, esto se dio bajo los protocolos aprobados por la Secretaría de Deportes y el Comité Covid-19 provincial. En este sentido se jugó por primera vez al fútbol metegol en el Complejo La Petro que está ubicado sobre el Lateral de Avenida Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.

Según relató Jorge Olivero, propietario de este complejo, el lugar está ofreciendo la hora de entrenamiento y se pueden armar grupos de 5, 6 hasta 12 personas por cancha. En el complejo tienen hasta 4 profesores que son los encargados de controlar que se cumplan el distanciamiento y de dar las clases.

"Durante los últimos 20 minutos se puede jugar al futbol metegol, no les damos más tiempo para que no se aburran… Ya que estar en un cuadrado no es a lo que están acostumbrados, se pueden aburrir y si los dejamos más tiempo corremos el riesgo que se quieran salir de los cuadrados para empezar a jugar", relató Olivero.

Además el conocido periodista expresó que durante esos 20 minutos que juegan al fútbol metegol, el profesor los guía para que puedan jugar respetando las medidas adecuadas. "La idea es que se saquen las ganas y puedan hacer unos pases, pegarle al arco, etc", señaló.

Por último el propietario compartió su alegría porque el Complejo La Petro fue el primero en implementar esta variable futbolística. "Todos muestran su alegría, a nada que teníamos, esto es algo y está bueno. En la siesta también se fue implementando. Hasta el momento nadie de la Cámara Sanjuanina de Fútbol nadie lo hizo, nosotros fuimos los primeros que nos animamos", concluyó.