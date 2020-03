Coronavirus: el entrenamiento desde casa de un deportista sanjuanino

La pandemia por el COVID-19 cambió la rutina de todas las familias sanjuaninas. Los deportistas no quedan exentos y entre ellos se encuentra el juvenil Mateo Maldonado.

Con 16 años es una de las promesas más firmes de los deportes acuáticos. Su especialidad es la clase Laser Radial que es Olímpica y en la cuál viene de consagrarse campeón sudamericano 2019 en categorías sub 17 y sub 19, títulos obtenidos en Paracas, Perú. También fue subcampeón en la Copa Wes Mex Norteamericana, Laser Radial Sub 17 y sub 19, disputada en Puerto Vallarta, México 2019. Además participó del Mundial en Kingston, en el lago Ontario en Canadá, donde se ubicó en la flota de plata en el puesto 31° y finalizando en el 10° ligar en Sub 17.

Para continuar con su progresión sin salir desde casa Mateo comenzó a realizar trabajos físicos y técnicos. “La pandemia paró todos los entrenamientos, pero hacemos lo que se puede en casa. El trabajo técnico práctico no lo voy a poder hacer porque no voy a poder tocar el agua. Pero estoy trabajando visualización y viendo videos. Si bien no se puede hacer la parte práctica se plantea todo en la cabeza”.

En cuanto al trabajo físico, Mateo trabaja con el área de Alto Rendimiento de la Secretaria de Deportes “Gimnasio, natación, bicicleta, no se va a poder hacer. Desde hace un tiempo la Secretaria de Deportes nos pidió que suspendamos las actividades al aire libre y al gimnasio no vayamos. Con Silvia Maldonado estamos entrenando. Nos pasa rutinas para la casa. Mucho trabajo de intermitente y con el mismo peso del cuerpo para mantener el estado físico”.

Por lógica, el calendario programado desde principio de año cambió gradualmente. ". Lo bueno es que en febrero pude competir y cumplir con la primera fecha del selectivo ya que se suspendió la segunda en Uruguay. Era la primera semana de abril y por suspenderse finalicé en segundo lugar, ósea que quedé como suplente. Me quedé con las ganas de la segunda fecha, pero lamentablemente la pandemia no lo permitió. Se cierra el selectivo allí, estando cerca con los puntos. Pero la decisión que tomó la Federación es la mejor para todos. Primero está la salud”.