La pelea menos pensada: Caruso vs el Presidente Fernandez

El Presidente, Alberto Fernandez, comenzó la semana dando una entrevista radial a un medio de Buenos Aires, luego de extender la cuarentena obligatoria hasta después de Pascuas, para evitar el contagio masivo de coronavirus. En esa entrevista intentó explicar como piensa su forma de gobierno haciendo una analogía bien futbolera, sin pensar que iba a generar gran polémica. Fernandez habló que su gobierno intentará parecerse al "Teorema Gorosito", y no parecerse al juego "especulativo"de Ricardo Caruso Lombardi. Esto despertó la furia de el ex DT de Argentinos que no dudó en salir a contestarle en Twitter.

Todo comenzó cuando Alberto Fernandez quiso explicar su forma de gobernar, para eso tomo como ejemplo al Bicho de La Paternal, equipo del cual él es hincha. Fernandez dijo, "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi, y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él". Alberto reveló que en ese encuentro Gorosito le dijo una frase que la tomó para su carrera política, "si jugás bien tenes más chances de ganar, que si especulás". De ahí en más, dijo el Presidente, "implementé el Teorema Gorosito, donde mi forma de hacer política es nunca especular".

Estas declaraciones lógicamente no tardaron en llegar hasta Ricardo Caruso Lombardi que no dudó en salir a contestarle vía Twitter al Presidente. "@daniarcucci (Daniel Arcucci, es el periodista) pregúntale cómo festejo las 2 veces que lo salve con los jugadores por supuesto del descenso , si se acordaba como jugábamos , y aparte te digo que varios áridos se jugo muy bien jaja", escribió primero, durante Fernandez daba la entrevista. Horas más tarde Caruso le habló directamente al Presidente, "@alferdez señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus , lo aplaudo , pero le aclaro que se confunde lo que declara , el equipo que ud dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", sostuvo y además en otro twitt sostuvo, "@alferdez y logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal, el equipo que a ud le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los lleve yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo .un abrazo.", sentenció.

Lo curioso es que en las estadísticas Caruso Lombardi fue mucho más que Nestor Gorosito, dirigiendo Argentinos Juniors. Es que Caruso lo dirigió en dos opotunidades y en las dos llegó con la soga del descenso al cuello y logró salvarlo en las dos ocasiones, y llevando al equipo hasta clasificar a la Copa Sudamericana, que no dirigió porque fue echado antes. Por el lado de Gorosito, lo dirigió tres veces a Argentinos y si bien tuvo resultados positivos, obtuvo el 40% de los puntos, nunca logró algún resultado importante. Además es conocido el enfrentamiento entre Caruso y Gorosito desde hace años. Solo resta esperar saber quien si Fernandez escribe un round más en esta insólita historia o bajará la pelota y le pondrá punto final.