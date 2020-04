No para: Ahora Caruso salió a pegarle a un ex jugador

Ariel Garcé la semana pasada en una entrevista a diario La Nacion, había dicho que el DT Ricardo Caruso Lombardi era un mal ejemplo para los jóvenes. El Chino sostuvo que Caruso le enseñaba a los chicos a, "especular, hacer tiempo, para tener platita en el bolsillo, auto y minita".Garcé fue dirigido por el actual DT de Belgrano en la temporada 2013-2014, cuando llegó para salvar al Bicho del descenso objetivo que logró Caruso Lombardi. Pero pese a la alegría de conseguir el objetivo Caruso nunca llegó a tener gran relación con ese plantel.

Esta semana Caruso Lombardi dio una nota al diario Calrín donde disparó munición gruesa contra Garcé. Caruso comenzó contando una anécdota que le ocurrió con Chino en un partido ante Independiente en 2013. "Me dijeron que no lo ponga porque iba a hacer un penal. Yo lo puse igual y faltando 10 minutos para que termine el partido y empatando 1-1, hizo un penalazo", relató el DT. Pero no paró ahí, luego contó, "yo no me como ninguna, a Garcé lo echaron de River por un doping positivo, además porque te crees que siempre a él le preguntan sobre drogas y homexualidad y a otros no", sentenció el "Tano". Por último de Garcé dijo, "estos son los tipicos que tienen algo de fama cuando son jugadores y cuando se retiran no los conoce nadie".

Caruso en 2013 cuando llegó a Argentinos logró salvarlo del descenso, pero en ese entonces hizo un limpieza de jugadores "referentes", entre los que estaba Garce que ya caminaba su último tramo como jugador profesional. Si bien el ex Selección Argentina en Sudáfrica 2010, siempre se mostró molesto con Caruso, nunca el DT había salido a contestar con acusaciones tan graves contra el ex jugador. Con respecto al doping positivo de Garce, fue en el año 2005 cuando jugaba en Olimpo a préstamo de River. En 2006 la contraprueba iba a ratificar el doping del "Chino".

Para Caruso por su parte no ha sido un comienzo de semana tranquilo, primero por el cruce con el Presidente Alberto Fernandez, quien dijo en una entrevista radial que su gobierno no se parecería a la forma de jugar al fútbol que pregona el DT. "Yo no especulo como lo hacía Caruso en Argentinos, soy del Teorema Gorosito", dijo el Presidente. Caruso le contestó que a Argentinos, con ese estilo de juego lo salvó dos veces del descenso. Concluyendo que seguramente ante semejante alegría Fernandez seguramente habría festejado sin importar como jugara el equipo. Habrá que esperar si esta semana siguen saliendo rivales para Caruso Lombardi