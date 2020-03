Messi vuelve a La Paz

El comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas está a la vuelta de la esquina y, por eso Scaloni ya se encuentra ultimando detalles para dar la lista de jugadores que estarán presentes frente a Ecuador y Bolivia. Uno de ellos será Lionel Messi, quien será tenido en cuenta por el técnico argentino a pesar de tener que cumplir una fecha de suspensión que arrastra desde la Copa América.

El primero de los partidos será frente a Ecuador en la Bombonera el 26 de marzo, y en ese encuentro el mejor jugador del mundo no podrá ser de la partida, mientras que en el segundo compromiso la albiceleste se medirá en la altura de La Paz a Bolivia el 31 de marzo, donde el capitán argentino estará presente.

Si bien todavía no se confirmó la lista, y no hay nombre propios confirmados, se presume que la base de la convocatoria no escapará de lo mostrado en los últimos amistosos que la Argentina disputó en el segundo semestre del año pasado.

La “Pulga”, llegará en el inicio de la semana de fecha FIFA para quedar disponible para el técnico como sus otros compañeros, pero Lionel se enfocará en hacerlo de la mejor manera para la selección en los más de 3600 metros de altura sobre el nivel del mar del Estadio Hernando Siles.