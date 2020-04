Uno de los equipos más grande del interior pidió el REPRO para pagar sueldos

Mientras la cuarentena evita que se disparen los contagios que expongan al país en una crisis sanitaria como sucede en Italia o España, el fútbol como muchas más actividades vieron como efecto colateral, reducidos sus ingresos. Es por eso que desde la Secretaria de Deportes de Nación, su titular, Ines Arrondo, anunció la semana pasa una serie de medidas para ayudar no solo a los clubes de fútbol, sino a todos los clubes del país para que puedan pagar sus salarios a sus trabajadores. Entre las medidas estaba la habilitación para que clubes con más de cien empleados puedan acceder al plan de Reactivación Productiva, REPRO. Hasta el momento solo la habían solicitado dos instituciones ligadas al fútbol profesional, el primero Ferro, equipo de la Primera Nacional y el segundo, Lanús, equipo dela Superliga.

El tercer equipo que se sumó esta semana fue Newell's. El equipo rosarino no solo cuenta con la práctica del fútbol, sino que son varias las disciplinas que se practican en el club, además de tener una pensión para chicos que juegan en el club y un predio para que sus socios puedan ir a disfrutar en familia. Todas esas actividades requieren personal de mantenimiento y trabajadores administrativos que en el caso de la Lepra sobrepasan la cantidad de 100 empleados. Es por eso que el club tomó esa determinación, uno de sus dirigente Cristian D'Amico dijo, "El Repro es una herramienta más, estamos viendo varias alternativas, no es fácil obtenerlo y lo que te da es entre 6 mil y 10 mil pesos por empleado". Además agregó, “Está claro que ningún club del país ni del mundo tienen los mismos ingresos que antes de la crisis, los recursos para todos disminuyeron. Si hoy quisiéramos cumplir al 100% los sueldos mayores sería imposible”.

La semana pasada antes del anuncio de Arrondo, el presidente de Lanús, Nicolas Russo, ya habia hablado de ir a pedir ayuda al Estado. "Vamos a pedir asistencia al Ministerio de Trabajo porque el club está en crisis. No pasa por una piolada, es algo de sentido común. Sería para todos los trabajadores, no para los jugadores", dijo en declaraciones a medios de Lanús antes de pedir el REPRO. Una vez hecha la gestión volvió a justificar el pedido, "Tenemos trabajando a 260 personas en el proyecto educativo. Si no cobramos las cuotas, no podemos hacer frente a los sueldos. Le pedimos a los socios que nos ayuden, pero sabemos que lo van a poder hacer sólo algunos y no va a servir para nada. Sino va ser imposible hacerle frente a todos los sueldos. A los jugadores dejémoslos de lado porque con los derechos de televisión, alcanza. Vamos a tratar, pero lo veo cada vez más difícil".



Cabe aclarar que el REPRO solo sirve para pagar a los empleados del club y no a los jugadores que eso deberá correr por cuenta del club solicitante, sea de fútbol u otro deporte. El programa de Reactivación Productiva consta de una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Lógicamente aprobación previa por parte del Estado. A estos dos equipos se sumó Ferro, quien fue el primero en pedir la ayuda, tan solo a 12 horas del anuncio. Esta medida regirá para el tiempo que dure la cuarentena es por eso que se espera que se sigan sumando insitituciones.