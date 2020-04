Coronavirus: “23 de los 25 jugadores del Inter estuvimos enfermos”

Las declaraciones del delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, en un vivo de Instagram rezonaron en todo el mundo. El joven jugador de 26 años reveló que en el mes de enero el 90% de sus compañeros tuvieron síntomas ligados al COVID-19. Si bien la "explosión" del virus fue a mediados de febrero, Lukaku se mostró convencido en su suposición. Lo mismo simplemente quedará en una hiótesis del compañero del Lautaro Martinez, ya que no hay algún tipo de análisis que pueda determinar si una persona padeció de coronavirus, si es que esta ya se recuperó.



"Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y después de unos minutos, uno de nuestros defensores tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", fue lo que dijo Lukaku en Instagram y agregó, "yo me puse más caliente de lo habitual, no he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama".

Pero esa no fue la única revelación, además confirmó que, "Nunca hicimos pruebas para COVID-19 en ese momento, por lo que nunca sabremos con certeza". El partido se jugó el domingo 26 de enero terminó empatado 1-1. El gol de Inter fue justamente del argentino Martinez. Lo curioso es que si bien para ese tiempo en Whuan, China, ya estaba declarado el virus y los casos se multiplicaban día tras día, recién en febrero comenzaron los casos en Europa. Curiosamente en el estadio de jugo en Inter ante Cagliari, el San Siro, fue señalado como el lugar de donde se disparó la ola de contagios para España e Italia. Es que el 19 de febrero Atalanta y Valencia jugaron por la Champions League y según estudios médicos es donde se propagó el virus y eso adelantó la llegada de la enfermedad a esos paises.

Por último Lukaku también tuvo tiempo para hablar sobre su vida personal en las redes sociales. "Mi madre tiene diabetes, ese es mi mayor shock. Cada cuatro horas llamo para saber si necesita algo. Por supuesto, extraño más a mi hijo Romeo. El plan era traerlos de regreso a Italia para la pademia, ya que tengo dos apartamentos, pero ahora no es momento para que regresen".