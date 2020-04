Miadosqui explicó el caso Ferrari, el DT que no es DT

Este miércoles Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, habló sobre como está el club atravesando esta cuarentena que lo tiene como a todos los clubes sin casi percibir ingresos. En entrevista con Radio La Voz, Miadosqui aclaró que solo está ingresando dinero por los derechos televisivos ya que obviamente no hay recaudación por partidos y además por decisión del club, también se cortó el cobro de la cuota societaria. "Se que muchos quisieran ayudar al club en este momento, pero no nos parecía correcto cobrar por algo que no les podemos brindar", dijo el mandamás verdinegro.

En otra parte de la entrevista Miadosqui habló sobre la situación de Paulo Ferrari, director técnico elegido por el Verdinegro para encarar la última etapa de la Primera Nacional tras la salida de Alfredo Grelak. Ferrari debía hacerse cargo del plantel el 16 de marzo, pero eso nunca sucedió, porque tras el encuentro entre San Martín y Deportivo Moron, un día antes, se suspendió totalmente el fútbol. Con respecto a esa situcación, Miadosqui, aclaró que Ferrari, "nunca firmó el contrato, pero está colaborando con el plantel". "Estoy en permanente contacto con Ferrari y está trabajando sin cobrar un solo peso", sostuvo el presidente del equipo de Concepción. El propio Luis Ardente había declarado en CANAL 13 que estaban en contacto con el ex Rosario Central y su cuerpo técnico para entrenar desde casa y conocer cual es la idea del DT.

Con respecto a los sueldos, Miadosqui sostuvo que, "estamos bien y ordenados", en sintonía a lo que Aedente había expresado en CANAL 13. Dijo que habló con los jugadores a los cuales se les terminan los contratos en junio y que de no haber una solución en estos meses se les recindirá, algo que el propio Miadosqui sostuvo que, "los jugadores entendieron el planteo". El Verdinegro tenía varios jugadores contratados hasta junio porque el final de temporada y dependiendo el resultado final en el torneo se iba a decidir si se renovava o no. Además Miadosqui agregó, "no vamos a hipotecar el club", sostuvo que por el momento las cuentas están equilibradas pero como todos con futuro incierto. Además adelantó que seguramente se probará con los jugadores que surjan de la cantera pensando en el futuro de San Martín en la Primera Nacional.

Por último Miadosqui no dio por descartado que San Martín tenga alguna chance de poder pelear el ascenso a la Liga Profesional, ex Superliga. "Si se hace un octogonal como se habla se va a demorar lo mismo que si se juegan las nueve fechas que faltan", sostuvo Jorge. Además fue bastante pesimista con la vuelta del fútbol este año, "creo que hay que pensar en 2021 como algo concreto". Por otra parte no se mostró muy conforme con el pedido de San Martín de Tucumán y Atlanta de ascender directamente faltando nueve fechas por jugar.