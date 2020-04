¿Barovero vuelve a River?

Desde la comodidad su casa en México, el arquero Marcelo "Trapito" Barovero fue entrevistado por el medio Radio del Plata. En esta comunicación se tocaron varios temas, pero el que más llamó la atención, sobre todo a los hinchas de River Plate, fue sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la entidad millonaria.

El portero actualmente defiende los colores de "Rayados" de Monterrey, donde es muy querido por la hinchada, debido a los buenos resultados que ha tenido bajo los tres palos, y tiene como compañeros a varios ex futbolistas de River, como Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori.

Sobre la chance de regresar, Trapito aclaró que una cosa es el sueño que puede llegar a tener uno mismo y otra cosa distinta es la realidad. Además agregó que si en algún momento se abre esa puerta y se da la oportunidad de volver, él debe estar a la altura para poder enfrentar las obligaciones del club.

Finalmente. Marcelo demostró el buen momento que está pasando y la seguridad que tiene en si mismo diciendo: "Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa". Cabe mencionar que el arquero tiene contrato en Monterrey hasta mediados de este año 2020, por lo que no sería imposible comenzar una negociación.