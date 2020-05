Lukas Podolski y la pregunta que ilusiona a todo Boca

Si bien en principio parecía una idea descabellada, con el paso de los días va tomando más fuerza. Es una realidad que Lukas Podolski esté interesado en vestir la camiseta de Boca. El primero en confirmar esa intención fue el peruano, Carlos Zambrano, quien llegó al Xeneize justo antes que se declare la cuarentena obligatoria en el país y se suspenda el fútbol. Pero con el paso de los días, aquella declaración de "llevame a la Argentina", que le hizo Podolski a Zambrano fue tomando más fuerza. Rodrigo Codas, es agente que se dedica a la compra y venta de jugadores y también aseguró que el alemán puede llegar a Boca.

Noticias Relacionadas Miguel Ángel Russo ve con malos ojos los cinco cambios en partidos oficiales

Codas ya intentó a principio de año traer al jugador que actualmente está en Turquía al fútbol sudamericano, "hablamos con Podolski, le hicimos un ofrecimiento muy importante para jugar en Olimpia y él estaba muy interesado en llegar, pero su familia no quería acompañarlo", contó Codas que finalmente terminó arreglando la llegada de Emmanuel Adebayor al fútbol paraguayo. Pero el representante sobre Podolski a Boca sostuvo, "es un jugador campeon del mundo, si dijo que quiere venir a Boca es así. Y si se da, va a querer borrar esa imagen que dejó De Rossi". Pero el agente no fue el único que siguió alimentando el sueño de muchos hinchas. También un jugador argentino que es compañero de Pdolski en Turquía contó sobre las intenciones del jugador para llegar al Xeneize.

“Hoy hablé con él justo. Estábamos buscando una botella de agua y le pregunté si era verdad lo de Boca y me admitió que sí, que el interés está a pesar que tiene un año más de contrato”, dijo Gustavo Blanco Leschuk, en entrevista con TyC Sports, cuando le consultaron sobre uno de los goleadores históricos de la selección alemana. Blanco además reveló que Podolski le preguntó sobre Buenos Aires y él le respondió, “le comenté que Buenos Aires es muy linda ya que viví ahí cinco años y que Boca es impresionante”. Por último el jugador argentino también contó que, “nosotros dormimos en el hotel del presidente del club (Antalyasor) y estaremos concentrados hasta que arranque el torneo. Volvimos a entrenarnos hace cuatro días, nos hicieron chequeos y estamos haciendo una especie de pretemporada”.

Pero entre tanta palabras lo concreto es que desde Boca por el momento no han tenido ningún tipo de comunicación con Podolski o algún allegado. Riquelme y Russo tampoco han hablado del tema, demostrando que por el momento no hay un interés desmedido por el jugador. Mientras tanto, el alemán todavía tiene un año de contrato más con el equipo turco que en el caso de venir a Boca debería rescindir. Otro detalle no menor es ver como quedarán las finanzas de los clubes luego del coronavirus.