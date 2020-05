Jugador de fútbol confesó que asfixió y mató a su hijo de cinco años

Este martes se dio a conocer una historia de verdadero horror en Turquía. Un jugador de fútbol de 32 años mató a su hijo de apenas cinco, que estaba internado junto a él. Todo comenzó el 23 de abril cuando Cavher Toktas ingresó su hijo con síntomas de coronavirus al hospital de Bursa, ciudad al norte de Turquía. Su hijo de cinco años murió en terapia intensiva dos horas después del ingreso. Según consta en el informe médico el nene tuvo "una muerte natural, pero no estaría relacionado directamente al COVID-19".

Once días después, es decír el 4 de mayo, Toktas se presentó solo en la Policía. Llamó la atención, que lo hiciera repentinamente y con la intención de "confesar". Cuando comenzó la declaración llegó la peor revelación. "Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada", dijo Toktas. Y además agregó, "nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental".

El asesino también aclaró que la brutalidad que ejerció contra su propio hijo no fue por la presunta infección de coronavirus, motivo por el cual había sido internado. Si bien el mismo 4 de mayo fue detenido de inmediato, la noticia recién tomó estado público este martes y recorrió al mundo. Ahora Toktas espera también por los resultados de los análisis que le realizaron a él de COVID-19 cuando su hijo ingresó al hospital. Mientras tanto espera en una celda aislada y con el menos contacto posible, aunque todavía no ha tenido síntomas de la enfermedad.

La Policía turca a raíz de esta confesión también comenzó una investigación al equipo médico que estaba en el momento del homicidio del nene. Se intenta esclarecer si hay cámaras de seguridad en la sala de cuidados intensivos para determinar si habrían cómplices de tan aberrante hecho. Por otra parte no ha trascendido algún tipo de declaración que haya realizado la mamá del menor a la justicia luego de la confesión de Toktas.