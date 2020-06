¿Qué es lo que haría Papu Gómez para ser convocado a la selección?

Papu Gómez tiene un presente muy bueno en el Atalanta de Italia. El delantero espera jugar los cuartos de final de la Champions League, lugar donde llegaron, en gran medida, a su buen rendimiento. Es por eso que el ex Arsenal y San Lorenzo, sueña con volver a ser citado a la selección y manifestó que haría por volver a ser convocado.

En declaraciones radiales a Súper Mitre Deportivo, el ex Catania, bromeo con la posibilidad de mandarle mensajes a Scaloni, a quien conoce por jugar en Italia, para que lo tenga en cuenta en futuros compromisos de la albiceleste. “A uno le encantaría volver a vestir esa camiseta y con Scaloni tengo buena relación, me ayudo mucho en la adaptación, pero no le voy a mandar mensajes para que me convoque” dijo entre risas.

Por otro lado, el delantero se refirió a la situación del pueblo italiano donde vive, con respecto al coronavirus. “Todavía no entiendo cómo llegó y pegó tan fuerte en una ciudad pequeña. Lo tomamos bastante light hasta que empezamos a ver a los militares que se llevaban cajones de muertos a otros lugares, porque acá ya no entraban”, señaló.

También tocó el tema de la participación histórica de Atalanta en la Champions, donde aseguró que si llegaran a ganarla, se tiraría en paracaídas. "La definición en Lisboa va a ser mano a mano, así que puede pasar cualquier cosa”, dijo.