¿Luis Ardente llega a Desamparados?

Durante las últimas horas comenzaron a surgir algunos rumores que aseguraban que Luis Ardente llegaría como nuevo refuerzo de Sportivo Desamparados. Esto se basa en que la familia del arquero se encuentra radicada en San Juan hace muchos años y su intención sería quedarse. Sin embargo el propio futbolista habló con Canal 13 sobre esta posibilidad.

No cabe dudas que Luis Ardente es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de San Martín. El defendió estos colores por casi 10 años ininterrumpidos, rechazando ofertas de otros equipos en el proceso. Sin embargo el año pasado el arquero y el club separaron sus caminos por lo que el golero recaló en Estudiantes de Río Cuarto que se quedó muy cerca de ascender a primera.

Sin embargo su vínculo con el conjunto cordobés ya terminó y el sábado regresará a San Juan. A raíz de esto aparecieron rumores que aseguraban que el portero se cruzaría de vereda y vestiría la camiseta de Sportivo Desamparados para que tanto él como su familia puedan permanecer en la provincia. Sin embargo en comunicación con Canal 13 el propio Luis se encargó de desmentirlo.

"No, la verdad que no hablé con nadie de Desamparados. Me sorprende esa posibilidad sabiendo lo que quiero yo a San Martín. Mi idea es seguir compitiendo por el ascenso a primera", declaró. De esta manera el profesional de 39 años de edad descartó completamente esta llamativa posibilidad.

Finalmente mencionó que por el momento varias instituciones han levantado el teléfono para conocer cuál es su situación. Sin embargo por ahora no se ha presentado ninguna oferta concreta por él. "Están llamando, pero no tengo nada concreto todavía. Yo el sábado estoy en San Juan y ahí veré. Me voy a quedar entrenando ahí y ver qué sale", sentenció.