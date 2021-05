Hola doctor: Bilardo volvió a aparecer luego de un año sin mostrarse

Carlos Salvador Bilardo es uno de los personajes más queridos de toda la historia del fútbol argentino. Sin embargo por su avanzada edad y por decisión de su familia no se lo ve dando entrevistas en medios de comunicación. No obstante el pasado viernes 21 de mayo alegró a todos los futboleros cuando se lo vio en una foto con el ex futbolista Miguel Ángel Lemme.

Al "doctor" se lo veía bien y sobre todo feliz abrazado a Miguel, a quien supo dirigir en el año 1982. En ese momento Bilardo se encontraba en el banco de Estudiantes de La Plata, temporada en la que logró sacar campeón al "pincharrata". Esto imagen le dio un poco de felicidad a los fanáticos del fútbol luego de que se confirmara la suspensión de toda la actividad a nivel nacional.

Cabe destacar que hacía más de un año y medio que no se veía una fotografía nueva del Carlos Salvador. Sólo se podía conocer su estado de salud mediante su hijo que cada tanto accede a ser entrevistado para contar cómo se encuentra su padre actualmente.

El ex técnico campeón del mundo en 1986 se había vuelto viral hace algunos meses por una particular razón. Se debía a que sus familiares confirmaron que no quisieron informarle sobre el fallecimiento de algunos de sus allegados. Por ejemplo el "narigón" nunca se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona, el "Tata" Brown o de Alejandro Sabella.