La desgarradora historia detrás de la remera que usó el 'Huevo' en el festejo

El pasado sábado se rompió el maleficio de 28 años sin conseguir un título de la Selección Argentina. La albiceleste se coronó en la Copa América contra Brasil, en el Maracaná y así Messi consiguió su primera coronación a nivel selecciones. Una vez terminado el partido se vio al "Huevo" Acuña festejando con una particular remera. Nadie entendía que significaba hasta que horas después un amigo del futbolista explicó todo.

La prenda en cuestión era de color blanco y contaba con un mariposa naranja con el nombre "Luz" debajo. Si bien algunos pensaron que se trataba de alguna hija o sobrina de Acuña, esto no es así. Mediante un posteo en una cuenta de Instagram se descubrió que la celebración estaba dedicada a Fabián de Ciria, fotógrafo de Racing y amigo del jugador.

Esta persona sufrió el fallecimiento de su hija llamada Luz de Ciria hacen unos dos meses. El lateral y volante por izquierda estaba consciente de esto y quiso dedicarle este logro histórico. Esto lo confirmó el propio Fabián mediante una publicación en sus redes sociales.

"Que te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón", escribió el padre de la fallecida.