Garrido, Díaz, ¿y Pelaitay?: Bove al hueso sobre los refuerzos de Desamparados

El director técnico de Desamparados, Cristian Bove, dialogó con Canal 13 sobre los refuerzos que sumó el Víbora tras el cierre de la 'ventana' para las incorporaciones de cara al segundo semestre del año. Cabe destacar que en el Puyuta se dio la salida de Kevin Ceceri y Juan Boiero, motivo por el cual el DT eligió a Matías Garrido y a Federico Díaz para reemplazarlos.

SOBRE MATÍAS GARRIDO MANIFESTÓ:

'Matías Garrido quedó habilitado anoche por el transfer internacional. A qué vino habría que preguntárselo a él pero creo que vino a jugar y a ganar algo. Es un jugador que ha tenido un roce internacional muy importante porque viene del equipo más importante de Honduras, ha logrado torneos nacionales y ha jugado copa internacional. No viene a pasar el tiempo, más allá de que vuelva a su casa estoy convencido de que viene a cosas importantes'.

EN CUANTO A FEDERICO DÍAZ DIJO:

'Federico Díaz llegó hoy en la madrugada. Es uno de los tres arqueros que tenemos y como el resto del plantel sabe que las camisetas están arriba de la mesa. El que mejor hace las cosas, esforzándose y entrenando, es el que va a jugar. Tengo muy buenas referencias personales del entrenador de arqueros que ha tenido en Los Andes y muy buenas referencias profesionales de colegas. Es un arquero muy atajador abajo de los palos, muy rápido de piernas y con buen pie para la pegada. Su lado que más hay que trabajar es el juego aéreo pero estamos en una categoría donde el 95% de los arqueros tienen esa falencia'.

¿HUBO INTERÉS POR NICOLÁS PELAITAY?

'Con Nicolás Pelaitay no hubo contacto de mi parte y de los dirigentes que se dedican a las incorporaciones, que son el presidente y el vicepresidente, tampoco las hubo en ningún momento. Si quizá algún otro dirigente o allegado tuvo la intención de ofrecerlo no lo sé pero de la gente que toma las decisiones no. Más allá de eso, antes de que Pelaitay se desvinculara de San Martín ya habíamos acordado con Matías Garrido así que no había lugar para otro jugador en ese puesto'.

EL PRESENTE DE DESAMPARADOS:

'Sin dudas que el condimento especial (en la victoria 1-0 frente a Villa Mitre) fue el hombre de menos (expulsión del arquero Dianda). Fue en una cancha grande (Estadio Bicentenario) donde había muchos espacios para jugar con uno menos pero estamos tranquilos porque trabajamos con mucha humildad y los pies sobre la tierra.

Tenemos la obligación de ser protagonistas por la camiseta que representamos pero no es la primera vez que ganamos dos partidos seguidos, ya lo hicimos otras dos o tres veces. Sabemos que con el fanatismo que hay en el fútbol cuando perdés o empatás parece que se cae todo a pedazos pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro.

Creemos que tenemos grandes chances de lograr la clasificación, ese es nuestro principal objetivo, cuando la logremos veremos hasta dónde podemos pelear. Si pudiéramos lograr el primer puesto sería ideal pero somos muchos los que lo queremos y está muy parejo el torneo, en ambas zonas. Mientras estemos arriba vamos a tener chances'.