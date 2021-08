La sacrificada historia de la atleta sanjuanina que llegó a la Selección Argentina

Gisela Tobares es una sanjuanina que sabe lo que es sacrificarse para lograr sus sueños deportivos. Los objetivos que se propuso esta corredora los va logando paso a paso. Con el título de subcampeona del Nacional de Montaña a cuestas, obtenido entre el 14 y 15 de agosto, la atleta tendrá el honor de volver a vestir los colores celestes y blancos, y así representar al país nuevamente, según ella misma contó en Compacto 13.

A la corredora local nadie le regaló nada. El camino al éxito que disfruta en la actualidad se debe a una tozudez de su parte, alimentada por una convicción de hierro que ante cada obstáculo supo esquivarlo y seguir. Junto con siete atletas sanjuaninos harán bandera en el exterior, tras ser convocados.

A Gisela no se le hizo fácil forjar su carrera de atleta. Hubo muchas oportunidades en las que debió hacer prolongados parates en los entrenamientos. Desde muy pequeña el deseo de correr iba por sus venas, pero al ser siete hermanos en su casa, y no pasar una buena situación económica, durante su niñez no entrenó. Cuando le llegó la etapa de elegir carrera, optó por el profesorado de educación física, puesto que se imaginó que tendría oportunidad de hacer realidad su sueño deportivo.

Cursando el primer año de la carrera, junto a compañeros empezó a hacer atletismo, y luego se presentó a competencias. Se recibió y a la par estaba a pleno con su carrera de atleta en formación, pero quedó embarazada y debió desistir por un tiempo de lo tanto ama: correr.

En 2016 retomó la disciplina y se especializó en la categoría de montaña. Tras varios buenos torneos, en 2017 fue subcampeona nacional lo que le permitió sacar boleto al Sudamericano de ese mismo año. En 2018 llegó a uno de los cúlmenes de su carrera clasificando para disputar el mundial en Andorra, representado a la Argentina en lo máximo del plano mundial de la disciplina.

En 2019 estuvo en Villa Langostura, donde se realizó el Campeonato Nacional de Montaña. Tras un 2020 en donde toda la actividad del atletismo se detuvo por la llegada del Covid, ella no bajó los brazos y entrenó en su casa con lo que podía. Cuando habilitaron los deportes al aire libre pudo salir a correr y prepararse. En este 2021 volvió a hacerse con el Subcampeonato del título nacional de su categoría, lo que le valió ser convocada nuevamente a la Selección Argentina, fruto de su esfuerzo que atravesó años y obstáculos.

Ocho sanjuaninos en la Selección Argentina que irá al Sudamericano de Trail y Montaña

La competencia “Tierra de Gigantes”, disputada los días 14 y 15 de agosto en San Juan, fue válida por el Campeonato Argentino de Junior, Classic Trail y Ultra Trail, contando con el auspicio de la Secretaría de Deportes.

Como resultado, San Juan ha conseguido ocho plazas para atletas sanjuaninos que nos estarán representando, integrando la selección argentina en el Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña, que se disputará 16 y 17 de octubre en Santiago de Chile.

En Ultra 85K: Juan Manzano, Franco Oro y Verónica Wittke

Clásica 12K: Juan Francisco Maldonado y Gisela Tobares

Junior 7K: Thomas Castañeda, Facundo Brizuela y Belén Sosa

El tema de la pandemia sigue siendo un común denominador en cuanto a protocolos a seguir y por ello, en Chile son muy optimistas en llegar con un alto porcentaje de personas vacunadas con las dos dosis; aun así, se refuerza el concepto de "viaje deportivo", lo que quiere decir que los competidores no estarán autorizados a hacer turismo.

A los participantes se les solicitará al ingresar a Chile, que lo hagan con un PCR con resultado negativo realizado en el país de origen, 72 horas antes de viajar, y una vez en territorio trasandino, respetar normas sanitarias, como será la burbuja establecida.

El director de la prueba, Jaime Valenzuela, al respecto dijo: "Del aeropuerto al lugar de competencia y al de descanso, y de vuelta al aeropuerto. Tenemos la autorización del Gobierno de no realizar cuarentena cuando se es deportista, pero no se puede hacer turismo”.

En cuanto a las competencias, en diferentes distancias, se realizarán en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata, en la región metropolitana de Santiago de Chile, con partida y llegada en la Escuela de Suboficiales.

Las distancias en las que se competirá en el sudamericano serán:

5K - Junior

10K - Juveniles

15K – Campeonato de Montaña - Horario de salida: 9 AM.

42K – Campeonato de Trail - Horario de salida: 8 AM.

75K – Campeonato de Ultra Trail (sería un circuito de dos vueltas). Horario de salida: 6 AM.