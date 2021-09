Luego de que le extirparan un tumor, la salud de Pelé comienza a mejorar

La leyenda viviente del fútbol brasileño y eterno "rival" futbolístico de Diego Armando Maradona, fue sometido a una compleja intervención quirúrgica recientemente. Al crack le detectaron un tumor en el colon, el cual necesitaba ser extirpado lo más pronto posible. Afortunadamente con el paso de los días el paciente comenzó a mejorar.

Pelé fue operado y todavía permanece internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, en Brasil. Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación muchos de sus fanáticos comenzaron a preocuparse por la salud del tres veces campeón del Mundo.

"Ya no siente dolor y está de buen humor. Está bien después de la cirugía, no tiene dolor y está de buen humor (molesto porque solo puede comer gelatina, ¡pero perseverará!). Será trasladado a una habitación normal en uno o dos días y luego se irá a casa. Mi padre es fuerte y terco, con el apoyo y el cuidado del brillante equipo del hospital y todo el amor, la energía y la luz que el mundo está enviando, ¡superará esto!", escribió la hija del ex futbolista llamada Kelly en sus redes sociales.