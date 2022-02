Medel sobre el corte de agua y las sirenas a Argentina: 'Tienen que comer calladitos'

Gary Medel, el futbolista ex Boca Juniors que integra la Selección Chilena.

Durante el pasado jueves 27 de enero Argentina superó por 2 a 1 a su par chileno. Sin embargo, en la previa del partido lo deportivo había pasado a un segundo plano debido a 'supuestas complicaciones desafortunadas' que sufrió la albiceleste. Acerca de esto Gary Medel, referente de 'La Roja', dijo que los argentinos 'se la tienen que comer calladitos'.

Nada más pisar suelo chileno a la comitiva argentina la tuvieron esperando por horas en el aeropuerto, revisando una y otra vez toda la documentación. Sumado a esto hicieron que cada jugador dejara su equipaje en el suelo en una fila para que los perros de la Policía comenzaron a olfatearlos en busca de alguna sustancia ilícita.

Luego llegaron al hotel donde se registraban altas temperaturas, no funcionaban los aires acondicionados. Debido a esto tuvieron que abrir las ventanas para refrescar los ambientes y en ese momento comenzaron a sonar sirenas fuertemente. No contento con esto el día del partido los argentinos se despertaron y durante más de 4 horas no tuvieron acceso a agua potable.

Acerca de esto Gary Medel, quien ya ha registrado varios enfrentamientos con jugadores argentino incluyendo a Lionel Messi, dijo que a ellos les pasa lo mismo cuando viajan a Argentina. Debido a esto dijo que debían soportarlo y no decir nada ya que supuestamente es algo normal.

“Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero. No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen tres horas de espera con los controles”, declaró el defensor central.