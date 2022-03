Este es el presente de los equipos sanjuaninos que luchan para entrar a los Play Off

El vóley sanjuanino se encuentra en un buen momento, puesto que cuenta con tres representantes en la elite nacional. El presente de los equipos sanjuaninos que luchan por entrar a los Play Off es distinto entre sí, pero tanto UPCN, Obras y UVT siguen en pie en la dura competencia.

En esta etapa de definiciones de la Liga ACLAV de voleibol, los equipos sanjuaninos que buscan meterse en Play Off, cuando aún restan tres fechas para finalizar el Tour 4 en Mar del Plata, UPCN ya se encuentra clasificado, mientras que Obras debería asegurar una victoria más o bien sumar algún punto para asegurar su paso a cuartos, mientras que UVT necesita de un milagro y dependerá mucho de una victoria este lunes.

UPCN derrotó a Once Unidos y ayer a Obras en el clásico sanjuanino, mientras que cayó con Policial el viernes pasado. El campeón ya está clasificado, pero necesita de victorias para definir una mejor posición de cara al inicio de los Cuartos de final. Le quedan tres partidos: Ciudad (Lunes 14/03), UVT (Miércoles 16/03) y Monteros (Jueves 17/03). Actualmente marcha en el 3º lugar con 37 puntos y por la diferencia con los punteros, Ciudad con 44 y Policial con 43 unidades, puede ser la posición que ocupe el campeón al finalizar los Play Off. Claro está que no puede descuidarse de Once Unidos que marcha en el 4º lugar con la misma cantidad de puntos que UPCN, aunque le queda enfrentar a los dos punteros, Ciudad y Policial.

Obras llegó a este tour en el 5º lugar de la tabla y todavía no ha podido ganar. Derrotas consecutivas frente a River, Once Unidos y UPCN, lo dejan en una situación complicada, más si tenemos en cuenta que los dos partidos que le quedan jugar, son con los punteros, con Policial el miércoles y con Ciudad el jueves 17. El buen colchón de puntos que logró en los tres tour anteriores, le pueden dar la clasificación, ya que actualmente se encuentra en el 6º lugar, pero empatado con River en puntos, pero al millonario le quedan dos partidos más accesibles, ya que debe enfrentar a UVT y Monteros Voley.

UVT ve muy difícil la posibilidad de acceder a los Play Off. La derrota del viernes frente a Gigantes, complicó el milagro de la remontada, aunque sigue dependiendo de sus victorias y de otros resultados, los que arrojen los partidos de Defensores de Banfield y de Monteros Voley, ambos rivales directos por esa octava plaza de play off. Ganarle a River hoy será fundamental, ya que, si no logra derrotar al millonario, sus chances de clasificar se habrán terminado por completo.

El clásico del vóley sanjuanino fue para UPCN

El pasado domingo, los cóndores volvieron a ganar. Pero este triunfo se acrecentó ya que enfrentó nada más ni nada menos que el clásico rival sanjuanino, Obras Vóley. El partido para UPCN Vóley fue por tres sets a cero. Los parciales terminaron 25/16 25/20 25/20 para los dirigidos por Fabián Armoa. El máximo goleador de UPCN fue Federico Pereyra, anotó 15 puntos.

Cabe decir que máximo anotador fue el opuesto de Obras, Gerónimo Elgueta, con 17 puntos; en tanto que UPCN llegó a los 13 triunfos. De este modo, recuperó el tercer puesto en la tabla. Por su parte, este lunes los sanjuaninos tendrán otro exigente compromiso cuando se midan ante Ciudad Voley, puntero de la Liga, desde las 18 y en el estadio de Once Unidos