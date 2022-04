Tivani no se relaja y vuelve a subirse al podio en el Argentino de Ruta

Nicolás Tivani no se relaja y mantiene el alto nivel luego de cononarse en la Vuelta a Formosa, esta vez terminó con el bronce en la prueba cronometrada del Campeonato Argentino de Ruta. El tiempo conseguido fue de 54 minutos y 16 segundos.

En general, San Juan lidera el medallero con otros logros en las categorías Damas Élite (dorada), Sub 23 (Plata) y Varones Élite (bronce).

Se trata de una prueba para la cual no se había preparado, sin embargo, obtuvo un gran desempeño. Con el fresco precedente de la Vuelta a Formosa se animó a largar los 40 kilómetros en el Circuito San Juan Villicum. "No regalé nada y fui a darlo todo. Me llevo una medalla anhelada", expresó con gran alegría.

Clasificación

Alejandro Durán (Mendoza 52m 43s 28

Juan Pablo Dotti (Acinproba) 52m 56s 22

Nicolás Tivani (San Juan) 54m 16s