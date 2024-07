Escándalo en el futsal: dejarán de prestar La Superiora a la LSF

Por los disturbios, el municipio rawsino decidió que por el momento no le prestará el estadio a la LSF.

Los disturbios ocurridos el domingo en la final del Torneo Apertura de la B de Futsal, que disputaron Marquesado y Barrio de Pie, en los cuales jugadores e hinchas protagonizaron una escandalosa batalla campal en el parqué y las tribunas, comenzaron a tener sus primeras repercusiones. Emiliano Rivero, director de Deportes de Rawson, contó en Modo Siesta, que, por el momento, no pastarán más el Estadio La Superiora para eventos que organice la Liga Sanjuanina de Futsal (LSF).

'Realmente nos apena muchísimo porque yo sé que por algunos inadaptados no debería pagar el futsal, pero por el momento no lo vamos a volver a prestar', expresó al comienzo.

Escandaloso y lamnetable fue lo que se vivió el domingo 30 de junio en el Estadio La Superiora por peleas entre hinchas y jugadores

Rivero precisó que a futuro exigirán mayores condiciones de seguridad para este tipo de participaciones. 'La mayoría de los eventos que hemos hecho en La Superiora pertenecen al futsal, y si bien se trata de hechos de violencia aislados, porque son muy raros este tipo de malos espectáculos, hubo agresiones y se desmadró y no queremos que siga siendo un estadio en que pasen estas cosas, queremos que siga siendo disponible para el deporte', expresó el Director de Deportes de Rawson.

El titular de la dirección de Deportes de Rawson expresó su desazón por los graves hechos de violencia que jugadores e hinchas protagonizaron el domingo 30 de junio. 'La verdad que una pena total porque esa jornada de domingo habíamos estado viviendo una fiesta con el futsal infantil, entregando premios a los chicos que habían participado, toda la familia estaba acompañando y todo se había desarrollado con normalidad hasta que se jugaron estas finales que a falta de 5 minutos para que termine esta final no se pudo terminar por esta situación', lamentó el funcionario municipal.

Disturbios en el Estadio La Superiora en una final de Futsal: "pese a que no hubo daños, lamentamos la agresión"

Rivero comentó que afortunadamente los enfrentamientos en el estadio no produjeron daños materiales. 'Pareciera que hubiesen pasado cosas mayores, pero no pasaron. Del estadio por lo menos no se rompió nada, ni butacas, ni mampostería. Lo que sí lamentamos son las personas lastimadas', contó.

En esta final disputada en suelo rawsino tres policías estuvieron presentes realizando adicionales, puesto que es uno de los requisitos para que el evento deportivo se lleve adelante en este estadio. Además, colaboraron con la seguridad personal de la guardia urbana rawsina.

Rivero detalló que a veces alquilan La Superiora y en otras oportunidades simplemente lo prestan a la Liga Sanjuanina de Fútbol o a LSF. Además, se les piden a las autoridades de la LSF que cumplan con la contratación del seguro.

Rivero contó que el intendente Carlos Munisaga al enterarse de lo ocurrido lamenó estos incidentes. 'Horas antes con el intendente habíamos estado viviendo una fiesta con la entrega de premios a los chicos del futsal infantil y horas después toda la jornada se vio manchada'

El Director Deportivo de Rawson contó que el lunes en la tarde mantuvieron una reunión con las autoridades de la Liga Sanjuanina de Futsal (LSF) en la cual les pidieron que individualicen a los jugadores que fueron parte de este bochornoso acto, para poder de esta manera, para tratar de aplicar un derecho de admisión a estas personas.

Otras de los pedidos que le hizo el municipio de Rawson a la LSF fue la suspensión de los clubes que disputaron esta final que terminó en polémica. De todos modos, el funcionario municipal señaló que son conscientes de que ellos no pueden decidir sobre una decisión interna, la cual debe ser tomada por la Liga Sanjuanina de Fútbol, desde donde se desprende la rama del futsal local.