Boca presentó su séptimo refuerzo: Juan Barinaga

Llegó el séptimo refuerzo de Boca. Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, pocos hubieran imaginado que el mercado de pases en Brandsen 805 siguiera abierto. Pero fue todo lo contrario: el Consejo de Fútbol recogió el guante a contrarreloj y cerró la llegada de Juan Barinaga (además de consultar por Claudio Aquino y Jaminton Capaz), quien este viernes a la mañana se realizó la revisión médica y se convirtió en jugador del Xeneize.

El futbolista, luego de su primer entrenamiento con la camiseta azul y oro, fue presentado en conferencia de prensa junto Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien destacó su felicidad con la llegada del defensor y le deseó lo mejor durante su estadía. "La verdad estoy contento por estar acá. Me presenté con los chicos y con el técnico, que me recibieron de la mejor manera. Es un sueño estar en un club de esta magnitud grande, que es hermoso y me sorprendió. Cuando mi representante me llama y me cuenta de esto, yo no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo un poco", inició con respecto a las sensaciones por haber arribado al Xeneize.

A su vez, el Colo afirmó que ya habló sobre táctica con Diego Martínez, sobre todo porque el entrenador suele darle mucha importancia en ataque a los laterales, situación que en Belgrano también se daba: "Hablé con él, me dijo que lo pensaba y yo le respondí que lo podía hacer. Me dio la confianza y estoy a disposición para lo que sea. Espero participar en muchos goles". Luego agregó que, ante la posibilidad de jugar con línea de 5 -esquema que Martínez repetirá ante Rosario Central- o con cuatro defensores, se siente cómodo de ambas maneras.

La contratación del ex Pirata se da debido a que el único lateral derecho natural a disposición del técnico es Luis Advíncula, ya que Lucas Blondel se está recuperando de su rotura de ligamentos cruzados, por lo que Diego Martínez venía insistiendo por la necesidad de reforzar ese sector. "En todos los clubes hay competencia, así que vengo con las expectativas de sumar desde donde me toque. Competiré con mis compañeros sanamente y , a quien le toque, le desearé lo mejor", sostuvo.

El debut de Barinaga podría darse la próxima semana cuando Boca se enfrente a Talleres por Copa Argentina, situación que el defensor ya se imaginó además de remarcarle al hincha que siempre dará lo mejor: "Pensé en mi debut, obviamente. Daré lo máximo como lo acostumbro hacer y al hincha le digo que daré el 100% para ayudar a que todos estemos felices". En caso de hacerlo, el lateral tendrá su espalda el número 24, con la que al final de la conferencia generó un par de risas entre los presentes por las poses que hizo.

Si bien en un primer momento la dirigencia del Pirata declinó los 2.500.000 dólares, más el pase de Esteban Rolón (se encuentra a préstamo desde el Xeneize), que había puesto sobre la mesa el conjunto de La Ribera por la totalidad del pase, siguieron negociando y alcanzaron un punto en común. Luego de la presentación de Barinaga, Belgrano publicó las cifras oficiales de su ficha: transferencia del 100% de los derechos económicos y federativos, con un importe fijo de 3.165.875 de dólares. Además, aclaró que se quedó con una plusvalía del 15% de una futura venta que supere los dos millones y medio. El Colo firmó con Boca un vínculo por tres años y medio.