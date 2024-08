San Martín busca su sábado de gloria en Tucumán

Este sábado a partir de las 17:30 el corazón de los hinchas y jugadores de los San Martín, tanto sanjuanino como tucumano, acelerará sus pulsaciones. Es que el choque en Tucumán, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional parece ser prometedor, entre los dos punteros que tiene la zona. Para el encuentro que promete tener características de partidazo, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini, un árbitro con experiencia internacional.

El Verdinegro viene de ganarle a Chacarita 4 a 0 y pudo regresar a la punta del torneo, superando a los tucumanos por diferencia de gol, aunque con el mismo puntaje. Y cuando restan 9 partidos para finalizar la fase regular, ambos elencos demostraron ser los más regulares de la zona A.

El conjunto de Raúl Antuña no está confirmado y podría repetir los mismos que le ganaron al ‘Funebrero’, aunque eso aún no está sentenciado, como sí lo está la línea defensiva que no se toca con Matías Borgogno en el arco, Alejandro Molina, Rodrigo Cáceres, Agustín Sienra y Dante Álvarez en la línea de abajo.

Por su parte, el local viene de ganar 5 de los últimos 6 partidos, aunque en la última salida fuera de casa consiguió un empate, resignó 2 puntos y eso le valió que el Verdinegra volviera a acompañarlo arriba en las posiciones. Esto es lo que hace que este sábado los sanjuaninos vayan por la gloria y consigan un gran resultado en el hasta entonces, el partido más importante del certamen.