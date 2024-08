Activistas causaron destrozos en la casa de Lionel Messi

Una imágenes sumamente polémicas comenzaron a darle la vuelta al mundo en cuestión de horas recientemente. Se trata de fotografías donde se ve a dos jóvenes activistas colándose en la vivienda que tiene Lionel Messi en Ibiza, para enviar un mensaje a la sociedad.

Se trata de dos miembros de una organización llamada 'Futuro Vegetal', los cuáles se metieron sin permiso a la propiedad del capitán de la Selección Argentina en Sant Josep, Ibiza. Allí se pusieron a pintar las paredes blancas con pintura de color rojo y negro.

'Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza. La mansión es una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres', escribieron en redes sociales estas personas junto con las imágenes en cuestión.

Sumado a esto, estas personas se fotografiaron sosteniendo una bandera con la leyenda:"Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía").