La escandalosa pelea entre simpatizantes del Club Centro Valenciano y Lomas de Rivadavia, suma otro capítulo con la respuesta de los presidentes de ambas instituciones.

Jorge Guzmán, a cargo del equipo de la Barraca, había dicho a Canal 13 San Juan que los incidentes ocurrieron fuera de la cancha. “Uno de los hinchas de Valenciano salió cuando terminó el partido y ahí tuvo una discusión con un muchacho de Lomas”, señaló.

En ese marco, Diario 13 intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Silvio López, a cargo del club de Rivadavia, sin éxitos.

El dirigente solo se limitó a responder un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp: “No fue nada tan grave” , escribió.

Ambos equipos se enfrentaron en el marco de la llave que se juega por los playoff del Torneo de la Serie A1 de hockey. El próximo encuentro entre ambos equipos es al mejor de tres, por los cuartos de final del torneo local de hockey. El primero lo ganó Valenciano, el segundo fue para Lomas y este sábado se definirá al ganador.