Mano a mano con el sanjuanino que fue bicampeón con River: 'El sacrificio valió la pena'

El sueño de la gran mayoría de los futbolistas argentinos es llegar a ser incorporados por uno de los cinco grandes. Esto fue algo que consiguió Mariano, un sanjuanino nacido en Santa Lucía, cuando apenas tenía 13 años de edad. Siempre dando lo mejor de él y haciendo grandes sacrificios, el lateral fue teniendo cada vez más oportunidades en uno de los equipos más históricos del fútbol de América. Esto le permitió nada más ni nada menos que gritar bicampeón con la camiseta de River Plate.

Mariano Ramos tiene actualmente 20 años. Se encuentra formándose en la institución ‘millonaria’ desde hace 7 años. Sin embargo, sus primeros pasos en su carrera deportiva los dio en su San Juan natal, primero en una escuelita y luego en una de las instituciones que tiene más hinchas en la provincia.

"Soy de Santa Lucía, ahí de Villa Urquiza. Arranqué jugando de chico en Richet Zapata a los cuatro o cinco años. Después de un tiempo dejé y a los 8 años arranqué a jugar en Alianza y ahí no paré. Muy lindo Alianza, para mí fue mi segunda casa. Siempre me hice muchos amigos que siempre me reciben de la mejor manera, me tocó ganar muchos campeonatos con el club con la 2004. Mi viejo y mi abuelo también de chicos han jugado, por eso también fui ahí. Cuando tengo tiempo voy. El año pasado, cuando volví de vacaciones, me tocó ir y entrenar con el plantel de Primera', contó.

Su enorme rendimiento en el ‘Lechuzo’ le permitió llegar a las semifinales de la Liga Sanjuanina, algo que le dio la confianza que necesitaba para intentar subir al próximo nivel. Llegó a sus oídos que River Plate estaba buscando nuevos talentos en San Juan, por lo que tomó valor y se presentó junto a otros tres sanjuaninos en el año 2017. Ese primer paso fue exitoso, por lo que desde la entidad de Núñez le pidieron que viajara a la capital.

‘Tuvimos que ir a Buenos Aires, probarnos ahí y medirnos también con los chicos del plantel que ya estaban en ese momento. Me tocó quedar a mí y a Diego (Guallama), que bueno, fuimos los que arrancamos a entrenar en enero de 2018 allá y ya quedamos. A mí me tocó ir con mi viejo, terminamos de jugar, nos había ido bien y vino el coordinador y nos dijo que nos íbamos a quedar en el club. Cuando salí, se lo conté a mi viejo, nos abrazamos, estábamos re contentos porque habíamos hecho un terrible viaje dos veces en una semana, un montón de horas, y dije: ’Bueno, valió la pena'', relató.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la alegría desbordaba en la familia Ramos, pero todavía quedaba una cuestión por definir. El chico de apenas 13 años tenía que quedarse a vivir en Buenos Aires, lejos de sus seres queridos. Sin embargo, los encargados de las divisiones formativas de River le ofrecieron quedarse en las propias instalaciones que destina el club a los juveniles.

‘Arranqué en la pensión del club, vivía ahí dentro. En ese sentido, el club siempre me brindó todas las herramientas, siempre la gente del club nos brindó todo, no hay nada que reprocharle. River es un mundo aparte, es lindo si te gusta. Hay momentos que son durísimos porque estás solo, sos chico y no conoces a nadie, pero bueno, a medida que van pasando los años te vas formando. El otro día que nos tocó jugar la final, nada, era una locura toda la gente ahí, entonces vi que valió la pena el esfuerzo que hice todos los días’, opinó.

Todo estaba saliendo de maravilla para el juvenil, el cual pensaba que nada podía mejorar. Él estaba equivocado, ya que menos de 6 meses después de su arribo a Buenos Aires, una noticia que le pareció verdaderamente increíble le llegó gracias a un compañero de la escuela.

‘Llegué en 2018 y estuve 3 o 4 meses. Me empezó a ir bien, empecé a jugar muchos minutos y, nada, de un momento al otro me acuerdo estar en la escuela y uno de los chicos me dijo que me habían citado a la Selección. No entendía nada y, bueno, ya me fijé en el celular y me habían mandado la citación y no lo podía creer. Es más, me acuerdo que no me aguanté porque estaba en shock y ya le dije a mi viejo por celular’, manifestó.

Así, la carrera de Mariano fue escalando cada vez más. Tuvo experiencias que quedaron grabadas a fuego en su memoria, como el torneo que disputó en Inglaterra contra clubes como el Manchester City, Fulham, Tottenham, entre otros. Sumado a esto, en 2024, gracias a la confianza que le dio Danilo Gerlo, pudo debutar oficialmente en la Reserva. En ese mismo año, consiguió quedar en la historia grande de la institución.

‘En esa primera final a mí no me tocó jugar, estuve en el banco. La segunda final fue una locura, cómo se vivía en la semana. Nos exigieron al máximo. Escudero nos juntó a todos y nos dijo: ’Miren hasta donde llegamos, si están acá, ustedes por algo es, porque acá no está cualquiera, si están acá es porque, bueno, algo tienen y son los mejores del club.' Nunca nos había tocado jugar una final en la realidad, porque el torneo anterior perdimos en semifinal y, bueno, River también hacía 10 años que no salía campeón de la reserva', reveló.

El sanjuanino siempre podrá decir que él formó parte del plantel que cortó una sequía de una década completa, donde River no había podido coronarse en Reserva. Él y sus compañeros no sólo lo hicieron una vez, sino que fueron bicampeones al superar a Vélez y San Lorenzo. Actualmente, el joven vive un gran momento personal, pero a su vez considera que a sus 20 años debería tener más continuidad. Por este motivo, no vería con malos ojos salir a préstamo a un club que le permita jugar con más constancia.

‘A mí me encantaría ya sumar más minutos porque, bueno, ya tengo 20 años y quiero jugar. Todo lleva su tiempo y trato de estar tranquilo de cabeza porque creo que mientras más te desesperas es peor y querer todo ya te juega en contra. Ahora mi objetivo es tratar de sumar más minutos, obviamente si es en River mejor, pero si toca en otro lado me iré y trataré de dejar todo para el día de mañana poder jugar en Primera’, sentenció.