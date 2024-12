Tras el ascenso con San Martín, “Purruco” Antuña sumó otra copa en 2024

Hace menos de una semana fue campeón del Reducido de la Primera Nacional llevando a San Martín de vuelta a Primera. Este jueves, Raúl “Purruco” Antuña volvió a levantar una copa. En esta oportunidad, no como DT, sino con los cortos puestos, siendo una de las figuras de una nueva final. Al móvil de Canal 13 expresó: “No pensaba tener un 2024 con tantos éxitos”

La segunda estrella en el año para el ídolo verdinegro le llegó como jugador, donde mostró toda su calidad y su espíritu de referente. El marco fue la final de la Copa Challenger de la categoría Veteranos de la Liga Profesional ADEPU que se disputó este jueves en el Estadio Bicentenario.

Antuña se sinceró grandemente expresando: “No pensaba tener un 2024 tan exitoso, pero sobre todo agradecido a todos los que han integrado la Liga de Profesionales de ADEPU, a toda la gente de San Martín por el cariño y el aprecio que me están demostrando día a día"

Sobre la final ganada con amigos, “Puruco": manifestó: Estamos muy satisfechos, más allá de que uno estaba a cargo de un plantel, pero los verdaderos protagonistas son los jugadores que le han dado una alegría tremenda al pueblo sanjuanino"

Sobre el rival, el DT de San Martín expresó: "Es un equipo que juega bien, son muchachos que se conocen hace mucho tiempo. En cambio, en nuestro caso ha habido una importante transición que viene de Rufrano Junior a Veteranos, pero a pesar de eso, nos conocemos desde hace mucho tiempo"

Por último, y entre risas, Antuña se permitió contar un mimo que le hizo el técnico. "Ha sido bastante generoso el Director Técnico Juanjo porque no he ido en todo el año y al haberme regalado el puesto de titular no es bueno el mensaje, pero agradecido porque es un grupo de amigo", contó.