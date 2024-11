El verdinegro volvió a mostrar una buena cara en el primer partido del reducido, tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta por 2-1. Pero aún no se cierra la primera fase de esta etapa y resta un partido, encuentro que definirá el rival del Verdinegro en el camino al tan ansiado segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino.

San Martín ganó y perdió este último domingo. Ganó en cancha y pasó a los cuartos de final del reducido. Pero perdió la posibilidad de ser el mejor ubicado de todos los equipos y eso se debe a que San Martín de Tucumán cayó en la final por el primer ascenso y eso lo mandó hacia abajo a disputar el segundo ascenso. Al haber terminado por encima de los de Concepción en la tabla, el Verdinegro ya no enfrentará al más débil de los que vayan pasando, sino lo hará con el quipo siguiente. Es decir, ahora en lugar de luchar con el elenco que menos puntos sacó de los 8 clasificados, ahora se enfrentará con el penúltimo.

Esta noche se cierra esta etapa y será con el partido que deban disputar All Boys vs Colón de Santa Fe, desde las 21 horas. Este encuentro será clave para el Verdinegro. Es que si gana All Boys, será rival de los sanjuaninos. Pero si el que se impone es el elenco santafecino, el rival será San Telmo, que se clasificó ayer domingo.

Cabe señalar, que el siguiente compromiso de los sanjuaninos aún no tiene fecha, más allá de que tampoco se conocer el rival. Lo que sí se sabe es que el Verdinegro seguirá jugando de local y con la ventaja deportiva.