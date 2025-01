Tivani sobre la Vuelta a San Juan: “Sigue siendo la más importante del país”

Tras afirmarse como malla líder de la competencia, al cabo de la tercera etapa de la Vuelta a San Juan, Nicolás Tivani conversó con el móvil de Canal 13. El pocitano destacó el orgullo de representar a su departamento y el buen presente que viene teniendo el equipo de la Municipalidad de Pocito.

“La Vuelta a San Juan sigue siendo la carrera más importante que tiene el país”, expresó sin titubeos el corredor líder de la competencia. Para luego agregar: “Es una carrera muy linda, es historia pura, la gente te lo hace ver. Es la vuelta más importante que hay en el país, es la que todos quieren ganar, porque es muy complicada”

Sobre el buen presente que viene teniendo su equipo tras quedarse con la tercera etapa, el ciclista destacó que disfruta mucho la unión que viene mostrando el grupo. "Hemos arrancado muy bien la Vuelta a San Juan. Hoy el equipo ha demostrado que está en un gran nivel, lo que quiere decir que se ha hecho las cosas de muy buena manera", expresó.

El pocitano aseguró que las cosas se vienen dando de maravilla, y que por “están disfrutando mucho". Luego añadió: "Personalmente, disfruto mucho que el equipo esté muy unido y que la gente se alegre de que a nosotros nos vaya de esta manera. Uno representa al departamento de Pocito y es lindo cuando se siente identificado con eso, por eso espero con ansias que nos podamos quedar con esta vuelta"

Nicolás destacó la injerencia de Fabián Aballay en su carrera, tanto en sus comienzos cuando fue importante para que pudiese correr en el exterior, como en la actualidad que lo tiene como uno el líder de la competencia máxima del ciclismo cuyano y del país. "Uno de esas cosas no se olvida, él se portó muy bien conmigo con pequeños detalles que para mí es mucho porque me tocó seguir creciendo. Por eso me encanta representar al departamento", destacó el corredor de gran presente.

El pocitano se acomodó como líder de la general tras esta jornada, en donde la vuelta pasó por las calles rivadavadienses. Tras obtener el primer lugar en el podio, la Municipalidad de Pocito se despega como el equipo favorito a ganar la competencia. El segundo lugar de la carrera de este 27 de enero fue para SEP.

El recorrido de la tercera etapa fue de 12,2 kilómetros, pasando por Avenida Libertador, teniendo su final frente al Complejo Científico Forense. El tiempo del ganador fue de 14.00.070, en segundo lugar, quedó el Sindicato Empleados Públicos (SEP) con 14.00.001, mientras que en tercer lugar quedó el conjunto chileno Plus Performance-Solutos con 14.09.530.

La malla líder de la vuelta domina la tabla con un tiempo de 5:48:48